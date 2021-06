Réussite scolaire en pandémie: le Cégep Beauce-Appalaches s'est donné des moyens

L’année se termine pour les étudiants du collégial et pour un certain nombre d’entre eux, la pandémie a rendu les choses plus difficiles que prévu.

C’est pour cette raison que le gouvernement a mis en place des assouplissements, notamment pour la réussite des cours, permettant aux élèves d’avoir plus facilement une mention « incomplet permanent » qui n'assombrira pas leurs dossiers scolaires.

Un « incomplet permanent » est une mesure qui permet aux étudiants d’abandonner un ou plusieurs cours sans que la mention « abandon » ne soit inscrite à leur dossier. Ainsi, elle n’influence pas la Côte R du concerné. Habituellement, ceci n’est applicable qu’avec une recommandation médicale. Cependant, cette année, en raison des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie, le justificatif du médecin n’est plus nécessaire.

« Le but c'est vraiment de garder nos étudiants. On veut encourager la persévérance scolaire en évitant le découragement lié à une cote R qui serait affaiblie par des situations qui sont hors du contrôle de l’étudiant », a indiqué Philippe Racette, le directeur adjoint aux études du Cégep Beauce-Appalaches.

Dans ce Cégep, cette mesure est utilisée avec parcimonie, d’après Philippe Racette. « On a un comité qui est formé de plusieurs aides pédagogique individuel, de la conseillère à la réussite, de la conseillère en service adapté et de moi-même. On analyse chacun des dossiers un à un. »

Habituellement, ce sont une quinzaine d’étudiants qui peuvent bénéficier de cette mention dans cet établissement. Cependant, pour les trois dernières sessions, soit « les sessions de pandémie », ce sont une soixantaine d’entre eux qui ont un ou plusieurs cours en incomplets permanents.

« C’est sûr que c’est augmentation importante, comme ailleurs, et c’est justement l’objectif des assouplissements sur les régimes collégiales. Cela permet aux étudiants qui vivent des situations difficiles liées à la pandémie, de ne pas avoir un échec qui pourrait être démotivant et qui les ferait décrocher. Le but c'est de leur permettre de ne pas avoir de tache sur leur parcours scolaire. »

Malgré cette mention particulière, l’étudiant devra rattraper son cours. C’est ce détail qui inquiète certains établissements du Québec, mais pas le Cégep Beauce-Appalaches qui s’est préparé en conséquence pour la rentrée scolaire.

« Il y aura peut-être un impact dans les classes, mais on s’est arrangés pour réduire le plus possible le nombre d’étudiants par groupe. On a investi des ressources et on a ouvert des groupes dans toutes les disciplines, tous les programmes, en visant principalement les cours à risque. On veut essayer de diminuer l'impact dans les salles de classe. »

Pour finir, cette mesure est vraiment positive selon le directeur adjoint aux études de l’établissement. « On veut s'assurer que la COVID-19 n’a pas été une entrave à leur projet d'étude et à leur persévérance. Dans l’ensemble, ça a un effet positif même si ce n'est pas miraculeux. »