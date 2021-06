Près de 240 élèves remportent un prix au 10e Concours jeunes solistes

Les enseignants de musique du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) ont fait 239 gagnantes et gagnants, après avoir visionné toutes les prestations envoyées pour le 10e Concours jeunes solistes.

Exceptionnellement organisée de façon virtuelle en raison de la pandémie, l'évènement a tout de même été un succès avec une participation record de 568 élèves de la 3e à la 6e année du primaire. Chacun d'entre eux a d'ailleurs reçu un chandail-souvenir pour l'occasion.

Les organisatrices du concours, Véronique Lambert et Sarah Cliche, ont été surprises par cet important taux de participation et ont félicité tous les élèves qui ont relevé le défi avec brio. « Nous sommes impressionnées par la qualité des vidéos que nous avons reçues et par le talent que tous les élèves ont démontré! Il y a du talent en Beauce-Etchemins!. »

Rappelons que les élèves inscrits ont soumis à leur enseignant de musique une vidéo d’une pièce de leur choix dans les catégories « instrument », « chant » ou « cours privé ». Ces vidéos peuvent encore être visionnées sur la page Facebook « Concours Jeunes solistes du CSSBE ».