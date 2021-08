Trois écoles verront leur cours s'embellir

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a annoncé une aide financière de 150 000 $ pour l’embellissement de trois cours d’école. Chacune recevra 50 000 $ pour la réalisation de leur projet.

Ainsi, l’école des Deux-Rives à Saint-Georges a comme plan d’aménager un parcours à obstacles et une piste d’athlétisme. Il y aura également la plantation d’arbres et d’arbuste et le tout sera complémenté par du mobilier pour les élèves.

Les élèves de la Polyvalente de Saint-Georges auront accès à deux terrains de basketball avec des estrades, des arbres et des arbustes.

Finalement, l’École Roy et Saint-Louis à La Guadeloupe aménagera une serre qui sera accessible à tous les élèves.

Cette aide est accordée dans le cadre de la mesure Embellissement des cours d’école pour l’année scolaire 2020-2021 du ministère de l’Éducation.

Le directeur général du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin, Fabien Giguère considère que : « Ses réalisations permettront d’offrir des milieux de vie stimulants pour nos élèves. Nous sommes reconnaissants de l’appui de nos partenaires, dont le gouvernement du Québec, qui participent à l’embellissement des cours d’école sur notre territoire. C’est entre autres dans les cours d’école que les jeunes bougent, socialisent, développent leur créativité : tous des bienfaits qui contribuent à leur réussite scolaire. »