Cinq écoles primaires participent à un camp littéraire

Le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) et Alphare, centre d’alphabétisation populaire de Beauce, ont tenu la 1re édition des camps estivaux de littérature appelés L’expérience à Livres ouverts ! ,du 9 au 20 août.

Le but est de soutenir la réussite des enfants du premier cycle du primaire en atténuant les impacts négatifs du phénomène de « glissade de l’été » et ainsi, d’éviter la régression des apprentissages pendant la période estivale. D’ailleurs ce sont cinq écoles de la Beauce, Saint-Georges, Saint-Martin, Saint-Joseph et Sainte-Marie qui ont participé à l’évènement.

Une grande participation

Ce sont plus de 80 élèves de 6 et 7 ans qui ont bénéficié de ce service offert gratuitement aux familles. Les enfants ont pu apprendre par le biais de jeux, de bricolages et d’expériences de lecture amusantes. Le tout a permis de développer leur intérêt pour la lecture, de stimuler leur curiosité par rapport aux différents types de livres, tout en travaillant le vocabulaire, la syntaxe et la structure du texte.

Selon un rapport récent réalisé à partir de l’Étude longitudinale du développement des enfants du Québec (ELDEQ) 1, rappelons qu’un enfant de 7 ans qui a des difficultés de lecture est un prédicteur fiable de décrochage scolaire. Ainsi, grâce aux camps, les participantes et les participants ont augmenté leur niveau de lecture et ils seront mieux outillés pour réussir leur prochaine année scolaire.

Plusieurs personnes ont œuvré à bâtir et animer ces camps : l’équipe des Services éducatifs du CSSBE, Sarah-Ève Fortin, orthopédagogue chez Alphare, qui a construit les activités et bâti 7 trousses complètes remplies de livres et d’activités, et Annie Poulin, directrice d’Alphare.

Ce sont quatorze animateurs et le personnel du CSSBE qui ont contribué à cette réussite. Ces camps ont été possibles grâce au soutien financier de PRÉCA (partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches) et de l’investissement du ministère de l’Éducation en Chaudière-Appalaches.