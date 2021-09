Patrick Busque devient directeur général du Centre universitaire des Appalaches

Le Conseil d’administration du Centre universitaire des Appalaches (CUA) a confirmé la nomination de Patrick Busque à la direction générale de l’organisation, succédant à Caroline Bouchard qui est désormais à la direction générale du Cégep Beauce-Appalaches (CBA).

Patrick Busque est conseiller pédagogique à la direction des services de la formation continue au Cégep Beauce-Appalaches depuis plus de 12 ans et auparavant gestionnaire dans le secteur privé.

« En mon nom et au nom du Conseil d’administration, je félicite monsieur Busque pour sa nomination. Ayant assumé l’intérim à la direction générale du CUA depuis avril dernier, nous sommes convaincus que l’expérience et les compétences de monsieur Busque lui permettront de relever les défis présents au CUA. Il peut compter sur la collaboration des membres du Conseil d’administration et de l’équipe du CUA pour l’appuyer dans la réalisation de ses objectifs », d'ajouter Russell Gilbert, président du Conseil d’administration du CUA.