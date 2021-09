Installation temporaire à Saint-Isidore du CPE des Petits Pommiers

Voir la galerie de photos

Afin de permettre aux familles de Scott et des environs de bénéficier plus rapidement d'un service de garde éducatif à l'enfance, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, et le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, ont procédé aujourd'hui à l'inauguration officielle de 62 places du CPE des Petits Pommiers de Scott dans une installation temporaire à Saint-Isidore.

Cette solution innovante confirme la volonté du gouvernement du Québec de rendre accessibles plus rapidement des places en services de garde pour les familles de tout le Québec.

Cette nouvelle approche profite à l'ensemble des CPE qui ont un projet en cours de réalisation. Les gestionnaires peuvent maintenant travailler en partenariat avec leur milieu pour offrir des places dans une installation temporaire en attendant la fin des travaux de l'installation permanente.

Dans le cas du CPE des Petits Pommiers, les 62 places, dont 10 pour poupons, seront offertes dans des locaux temporaires à Saint-Isidore.

Le gouvernement a accordé une enveloppe d'un montant maximal de 50 000 $ pour l'aménagement de locaux temporaires. L'installation permanente, qui est présentement en construction, sera située quant à elle dans la municipalité voisine de Scott.

« Je l'ai dit à maintes reprises et je le répète encore une fois : notre gouvernement est à pied d'œuvre pour offrir rapidement des places dans nos services de garde éducatifs à l'enfance. L'annonce d'aujourd'hui est un exemple de solution innovante mise de l'avant pour atteindre cet objectif. Ces places, prévues pour le printemps 2022, permettront à des familles de reprendre le boulot l'esprit tranquille, et ce, dès maintenant », a déclaré Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« Je suis très fier de l'esprit d'entraide et de la créativité qui animent les citoyennes et citoyens de la région; ce projet est possible grâce à leur implication et à leur désir de changer les choses. L'accès à des services de garde éducatifs à l'enfance de qualité est essentiel pour que les familles qui choisissent de s'établir ici puissent contribuer à la vitalité sociale et économique de la communauté », a pour sa part signifié le député de Beauce-Nord, Luc Provençal.

L'annonce s'est aussi fait en présence de Martine Beaupré, directrice générale du CPE La Becquée et du CPE-BC des Petits Pommiers.

Écoutez des extraits vidéos de la conférence de presse.

Avec la collaboration du photojournaliste Jessy Pouliot à la captation vidéo et aux photos.