Sophie Cliche nommée directrice adjointe des études, programmes et vie étudiante

Le Cégep Beauce-Appalaches a annoncé aujourd'hui, par voie de communiqué de presse, la nomination de Sophie Cliche au poste de directrice adjointe des études, programmes et vie étudiante pour les campus de Sainte-Marie et de Saint-Georges.

Elle est entrée en fonction ce lundi 20 septembre.

Détentrice d’un baccalauréat en enseignement secondaire et d’un diplôme de deuxième cycle en gestion de l’éducation, elle occupait jusqu’à tout récemment la fonction de coordonnatrice des services éducatifs au Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin. Elle a auparavant occupé le poste de directrice adjointe de la Polyvalente Benoît-Vachon à Sainte-Marie, s’appuyant sur une expérience de plus de 20 années à titre d’enseignante de cinquième secondaire.

À titre de directrice adjointe des études, elle sera notamment responsable des programmes de Techniques de comptabilité et de gestion, Techniques d’éducation spécialisée et de Technologie du génie civil, des activités et des services à la vie étudiante pour le campus de Sainte-Marie ainsi que des relations avec la communauté. Elle sera également responsable du volet psychosocial et de la bibliothèque sur les trois campus.

« Je suis très emballée par ce nouveau défi et je suis heureuse de me joindre à l’équipe du Cégep Beauce-Appalaches. Je suis particulièrement fière de pouvoir contribuer au développement du nouveau campus de Sainte-Marie », a souligné la nouvelle directrice adjointe.

D'ailleurs, c'est le 7 octobre prochain que sera inauguré ce nouveau campus de Sainte-Marie, un projet de plus de 30 M$.