Un baccalauréat en travail social au CUA de Saint-Georges

Le programme de baccalauréat en travail social de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) sera proposé aux diplômés en techniques d'éducation spécialisée dans le Centre universitaire des Appalaches (CUA) de Saint-Georges, à compter de l'hiver 2022.

Cette initiative est née d’une collaboration entre le CUA, l’UQAR et le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS CA). C’est la seconde fois qu’une cohorte de ce programme est ouverte en Beauce. La première s’adressait cependant aux détenteurs d’un diplôme de technicien en travail social et avait fait 21 diplômés en 2018.

« On a également fait une entente avec les deux Cégeps de la Beauce, celui de Saint-Georges et celui de Thetford pour reconnaître plusieurs cours du diplôme d’éducateur spécialisé. C’est quelque chose qu’aucune université n’a reconnu encore au Québec donc je pense qu’on veut vraiment trouver des manières de mieux répondre aux besoins locaux », a spécifié Cécile Cormier, professeure en travail social de l’UQAR.

Il faut savoir que ces deux Cégeps forment de nombreux éducateurs spécialisés, ce qui peut limiter le nombre de places disponibles sur le marché du travail. Justement, le baccalauréat permet aux diplômés d’avoir plus de cordes à leur arc et de pouvoir viser d’autres postes qui ne leur seraient pas accessibles avec simplement la technique.

S'adapter aux besoins des étudiants d'ici

Le directeur général du CUA, Patrick Busque, a souligné l’importance d’offrir cette formation en Beauce, à proximité des citoyens.

« Cela représente un exemple parfait de réponse à un besoin de formation sur notre territoire. Le CUA est présent pour permettre une meilleure conciliation de la vie personnelle et professionnelle des étudiantes et des étudiants de la région. »

La formule d’enseignement proposée sera d’une durée de quatre ans et demi, à raison de trois ans et demi à temps partiel et d’une année de stages à temps complet.

Les cours seront offerts en classe la fin de semaine afin de concilier travail, études et famille.

Afin d’en apprendre davantage sur ce programme d’études, une séance d’information sera organisée à l’auditorium du Cégep Beauce-Appalaches le mardi 12 octobre 2021 à 18 h 30. On peut s’y inscrire en visitant le site internet du CUA.

Un réel besoin

Les besoins du CISSS de Chaudière-Appalaches dans ce domaine sont manifestes.

« Nous recrutons annuellement plus d’une soixantaine de travailleurs sociaux pour combler nos différents besoins. Nous anticipons une augmentation du besoin de ces professionnels au cours des prochaines années, notamment en raison des départs à la retraite », d’ajouter Josée Soucy, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques au CISSS de Chaudière-Appalaches.