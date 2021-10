Le CSSBE dépose pour 80 M $ de projets immobiliers

En conseil d’administration ce mardi 12 octobre, le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin a déposé huit demandes de projets auprès du ministère de l'Éducation pour l'ajout d’espaces de formation et des remplacements de bâtiments.

Tous ces projets sont soumis dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2022-2032 du ministère. Ils totalisent un budget estimé à 80 852 375 $.

La construction de nouvelles écoles et de nouvelles classes est indispensable puisque certains établissements sont à pleine capacité et que la population augmente dans ces endroits, notamment à Saint-Elzéar, à Sainte-Marie et Saint-Bernard, ont indiqué les dirigeants lors de la séance de mardi soir.

Quant à l'école des Appalaches de Saint-Justine, l'actuel gymnase n'est pas conforme. C'est pour cette raison que le CSSBE souhaite en faire construire un neuf qui serait aux normes.

Enfin, la démolition et la reconstruction du Centre administratif des ressources technologiques et matérielles (Cartem) à Saint-Georges est un projet longuement étudié.

Il faut savoir que le Cartem a subi un incendie il y a quelques années en raison d'une mauvaise ventilation faisant que les éléments informatiques ne pouvaient pas refroidir correctement. Il est donc désormais nécessaire de le reprendre à neuf. Il abrite tout le système informatique du réseau de la CSSBE.

Voici les détails des huit projets dans ce tableau :