COVID-19: dépistage massif mercredi et jeudi aux écoles Lacroix et des Petits-Castors

La Direction de la santé publique (DSP) vient d'aviser le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) qu’elle effectuera un dépistage massif de COVID-19 à l’école Lacroix et à l’école des Petits-Castors le mercredi 20 octobre et le jeudi 21 octobre.

La mesure est adoptée puisqu'au cours des dernières semaines, 50 cas positifs ont été déclarés à l’école Lacroix et cinq à l’école des Petits-Castors.

Le dépistage des deux écoles de Saint-Georges se fera directement à l’école Lacroix pour dépister les élèves, leur famille immédiate, ainsi que les membres du personnel travaillant dans ces écoles. Ces personnes n’ont pas à s’isoler, mais la DSP demande de limiter les interactions sociales. Les personnes visées par cette opération ont déjà été contactées.

Ce dépistage sera effectué avec des tests par gargarisme.

La DSP rappelle également aux autres élèves déjà placés en isolement de respecter les directives. Le CSSBE encourage fortement les familles à participer au dépistage.

Enfin, pour faciliter l’intervention et limiter la propagation, les cours seront suspendus ces deux journées du 20 et 21 octobre pour tous les élèves de l’école Lacroix et de l’école des Petits-Castors. Et en raison du caractère exceptionnel de la situation, le service de garde sera quant à lui fermé.