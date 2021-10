Inauguration d'une nouvelle cour à l'école des Deux-Rives

Après une année de travaux, les élèves de l’école des Deux-Rives à Saint-Georges peuvent désormais profiter d’une toute nouvelle cour dont l’inauguration a été faite aujourd’hui en fin d’après-midi.

En concertation avec le conseil des élèves, les parents, le conseil d’établissement et le comité « cour d’école », l’équipe-école a entrepris les démarches pour rajeunir sa cour.

« Ce projet démontre bien notre collaboration avec la communauté et notre souhait d’offrir à tous nos élèves un environnement stimulant. La cour d’école est partie intégrante de l’apprentissage de nos élèves et je tiens à féliciter tous les acteurs qui ont pris part au projet », a indiqué Fabien Giguère, directeur général du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin.

Un décor neuf et plus adapté

L'école des Deux-Rives, connue avant comme l’école Notre-Dame-de-la-Trinité (1re et 2e secondaire), accueille depuis onze ans maintenant, des élèves du 3e cycle du primaire et de la 1re secondaire.

Jusqu’à présent, les élèves utilisaient les installations en place qui comprenaient seulement un terrain de baseball, un terrain de football, sept paniers de basketball, 10 balançoires et une cour asphaltée dans le stationnement avant. Ainsi, la cour n’était pas à l’image des 800 élèves du primaire et des 400 élèves du secondaire.

Désormais, elle compte des jeux moteurs adaptés aux jeunes de 10 à 13 ans, une piste d'athlétisme de 200m, de nouveaux paniers de basketball des zones ombragées avec une plantation d'érables matures, de nouvelles balançoires et tables de pique-nique. D'ici la fin de l'année, il y aura également un second escalier et un gazebo.

Les travaux se sont terminés cet été pour que les jeunes puissent en profiter dès la rentrée. Certaines étapes ont été réalisées par des élèves du CIMIC.

Le directeur de l’école, Mario Bolduc, a également annoncé son souhait d’avoir une phase 2 au projet qui comprendrait un terrain de football synthétique pour une somme d'environ 300 000 $.

Le projet en quelques chiffres

Représentant un investissement de 197 000 $, ce projet a été rendu possible grâce à la mesure Embellissement des cours d’école du ministère de l’Éducation, ainsi qu’au soutien financier de gens du milieu et des citoyens. Notamment, la Ville de Saint-Georges et le maire Claude Morin ont accordé un don de 28 500 $, Garaga et son représentant Martin Gendreau ont effectué un don de 25 000 $, et la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière, représentée par Karine Veilleux, a ajouté un don de 10 000 $.

Notons que cet espace est accessible aux citoyens de Saint-Georges le soir et la fin de semaine, lorsque l'école est fermée.