Une nouvelle cour à l'école primaire de Saint-Gédéon

L’école primaire de Saint-Gédéon a inauguré le 29 octobre dernier sa nouvelle cour d’école, dont les travaux d’amélioration entrepris en 2020 ont officiellement été complétés.

L’école accueille des élèves du préscolaire et de la 1re à la 6e année du primaire. Depuis 2016, des élèves de la maternelle quatre ans fréquentent aussi l’établissement. Ainsi, avec la clientèle diversifiée, l’aire de jeux ne répondait plus aux besoins de tous.

Les nouvelles installations visent à promouvoir les saines habitudes de vie et la pratique de diverses activités physiques. On y retrouve notamment un nouveau parcours moteur, un grand carré de sable ainsi qu'une grande balançoire à six places et l'ajout d'une remise de rangement pour les jouets extérieurs. Notons que plusieurs aires de jeux ont été remises à neuf.

« Nous voulions que nos élèves aient accès à un plus grand choix de jeux et profitent pleinement de leurs récréations : la cour d’école est un endroit où les enfants socialisent, développent leur motricité globale et travaillent leur autonomie ainsi que leurs habiletés sociales », a souligné Luce Lachance, directrice de l’école primaire de Saint-Gédéon.

Notons que le Groupe Canam a accordé un don de 10 000 $ à la réalisation de ce projet et la municipalité de Saint-Gédéon, un don de 5 000 $. D'autres donateurs et parents ont contribué à cette cour. Le projet représentant un investissement de 103 000 $ a aussi été possible grâce à la mesure Embellissement des cours d’école du ministère de l’Éducation.

« Je tiens à féliciter l’équipe-école pour leur travail et à remercier les parents, la communauté et les partenaires qui se sont associés au projet. Les élèves ont maintenant accès à une cour d’école stimulante, sécuritaire et au goût du jour. Une cour d’école adéquatement pensée pour les élèves est un élément important dans leur réussite », de conclure Karina Roy, directrice générale adjointe du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin.