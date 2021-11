Lancement de l’entreprise-école CBA en affaires

Le Club de développement entrepreneurial étudiant (CDEE) du Cégep Beauce-Appalaches vient de lancer l’entreprise-école CBA en affaires.

L’entreprise-école a décidé de reprendre l’École de langues du CBA pour offrir des services de tutorat linguistique. Dès maintenant, des étudiants issus principalement du programme préuniversitaire Arts, lettres et communication, profil Langues offrent leurs services à titre de tuteurs pour des cours privés en anglais que ce soit pour du rattrapage, de la mise à niveau ou du perfectionnement pour les enfants du primaire ou de première et deuxième secondaire.

Le CDEE a choisi de démarrer une entreprise-école, afin d’offrir des services à la communauté collégiale et à la population locale. Cette entreprise permettra aux membres du club entrepreneur de développer leurs qualités entrepreneuriales et de vivre une première expérience en démarrage d’entreprise. CBA en affaires a choisi d’offrir comme premier service le tutorat en anglais. D’autres services pourront être éventuellement offerts selon les besoins de la communauté.

L’objectif du projet est de permettre aux étudiants de vivre une expérience entrepreneuriale et de mettre à profit leurs connaissances acquises. Ce projet permet aussi aux étudiants d’être actifs dans la communauté.

« CBA en affaires est pour notre équipe un moyen de développer nos compétences entrepreneuriales. Ce premier projet, qui nous tient énormément à cœur, est aussi une façon pour nous de servir et de redonner à notre communauté », a souligné Lukas Cormier, président du CDEE.

Les séances de tutorat sont d’une durée d’une heure environ. Il est possible de faire les séances au Cégep Beauce-Appalaches ou dans un endroit prédéterminé avec le parent. Le service est offert au coût de 25 $ par heure. Pour en savoir plus sur le service de tutorat ou pour inscrire son enfant, veuillez contacter Marie-Anne Moreau ([email protected] ou par téléphone au 418-228-8896, poste 2130).

Rappelons que depuis l’automne 2017, le Cégep Beauce-Appalaches développe et soutient les initiatives entrepreneuriales des étudiants par le biais d’un volet entrepreneurial. Le Club de développement entrepreneurial étudiant (CDEE) du Cégep Beauce-Appalaches a vu le jour en 2018, dans le but d’introduire les étudiants au monde entrepreneurial. Le club compte actuellement cinq étudiants dédiés et passionnés par ce monde.

PHOTO — Rangée arrière : Catherine Maheux-Roy, Mariama Bah, Jeffrey Busque; devant: Eva Sylvestre, Lucie Decorby-Roy, Marie-Jeanne Gagné, Marie-Soleil Vachon; absent : Lukas Cormier.