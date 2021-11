Le campus de Sainte-Marie fête ses diplômés 2021

Ce sont 88 finissants qui ont reçu leur diplôme d’études collégiales au campus de Sainte-Marie du Cégep Beauce-Appalaches lors d'une cérémonie pour marquer cet événement.

La répartition des diplômes va comme suit: 29 en Sciences de la nature, 28 en Sciences humaines, 20 en Techniques d’éducation spécialisée et deux DEC sans mention. Les 10 finissants de la première cohorte du programme de Comptabilité et gestion, cheminement bilingue ont également reçu leur diplôme.

Depuis sa création en tant que cégep public en 1990, l’institution d’enseignement a remis 12 178 diplômes d’études collégiales et 4 157 attestations d’études collégiales.

« Votre ascension vers la diplomation a été empreinte de persévérance, de ténacité et d’efforts. Votre diplôme en est l’aboutissement. Le chemin pour vous rendre à ce diplôme fut certainement parsemé de plus d’un défi, » a souligné Caroline Bouchard, directrice générale de l'institution, lors de la cérémonie.

« Je souhaite que vous conserviez un agréable souvenir de toutes vos implications, tant scolaires que parascolaires, et que celles-ci aient pu contribuer à forger votre engagement comme citoyen et à l’atteinte de vos objectifs personnels et professionnels, » a indiqué pour sa part Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante.

Les boursiers 2021

Un montant total de 6 200 $ a été remis en bourses aux récipiendaires du campus de Sainte-Marie.

Vicky Levasseur, finissante en Sciences de la nature, a reçu la Médaille académique du Gouverneur général ainsi que la bourse du Mérite scolaire.

Félix-Antoine Boutin, diplômé en Comptabilité et gestion, cheminement bilingue et Ève-Marie Savoie, diplômée en Sciences humaines, ont reçu la bourse du Lieutenant-gouverneur.

Marie-Julie Laliberté (Sciences de la nature) s’est vu remettre la bourse de l’Excellence scolaire secteur pré-universitaire et Émilie Giguère (Comptabilité et gestion) a reçu la bourse de l’Excellence scolaire secteur technique. Elles ont également chacune reçu le méritas par programme.

Ophélie Demers (Sciences de la nature) et Laurie Giguère (Éducation spécialisée) ont respectivement obtenu les bourses Progrès scolaire, secteurs pré-universitaire et technique.

Les bourses Méritas par programme ont été remises à Mélissa Mathieu et Éléanore Boucher (Sciences humaines) et Roxanne Vachon (Éducation spécialisée).

Avec la collaboration de Valérie Chérétaki