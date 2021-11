Année 2020-2021: 445 étudiants diplômés au Cégep Beauce-Appalaches

Le Cégep Beauce-Appalaches a décerné 445 diplômes d’études collégiales (DEC) et 307 attestations d’études collégiales (AEC), lors de ses cérémonies annuelles de remise des diplômes pour l'année scolaire 2020-2021.

« Votre ascension vers la diplomation a été empreinte de persévérance, de ténacité et d’efforts. Votre diplôme en est l’aboutissement. Le chemin pour vous rendre à ce diplôme fut certainement parsemé de plus d’un défi, » a souligné Caroline Bouchard, directrice générale lors de la cérémonie.

Le campus de Saint-Georges a remis 320 diplômes d’études collégiales et 322 attestations d’études collégiales par le biais de la formation continue et de la reconnaissance des acquis.

Les programmes qui ont produit le plus grand nombre de diplômés au secteur préuniversitaire sont les Sciences humaines (62) et les Sciences de la nature (46).

Du côté du secteur technique, ce sont les programmes de Techniques d’éducation spécialisée (38), Technologie du génie civil (27) et de Techniques de comptabilité et de gestion (21) qui ont fait le plus de diplômés.

Quinze finissants à la formation continue ont reçu leur diplôme d’études collégiales dont six en Techniques d’éducation à l’enfance et neuf en Techniques d’éducation spécialisée.

Prix Rayonnement

Le Prix Rayonnement 2021 a été remis à Julie-Anne Martel, fondatrice des Maisons d’enseignement Let’s Go à Saint-Georges. Ce prix vient récompenser une diplômée du Cégep Beauce-Appalaches qui contribue au rayonnement de l'institution et qui se veut une source d’inspiration pour les diplômés.

Diplômée en Sciences humaines en 1999, elle poursuit son parcours à l’Université Laval où elle obtient, en 2003, son baccalauréat en enseignement de l’anglais, langue seconde. En 2014, Mme Martel et son conjoint Guillaume Cormier fondent la Maison d’enseignement Let’s Go. Une 2e Maison d’enseignement Let’s Go voit le jour à Saint-Georges en 2020. En ajout à ces deux établissements, le couple met sur pied l’École Primaire Let’s Go en 2021.

« Son parcours professionnel, son sens de l’initiative, de l’entrepreneuriat, sa persévérance, son grand cœur, son honnêteté, sa disponibilité, sa loyauté, et son admirable dévouement pour l’éducation de chaque enfant, dans le respect de ses particularités et sans jugement, font d’elle un exemple inspirant pour tous nos étudiants et pour toute la communauté », a souligné Caroline Bouchard.

Bourses

Plusieurs étudiants du campus de Saint-Georges ont également reçu une bourse, pour un montant total de 9 500 $.

Ann Sophie Gosselin (Sciences de la nature) a reçu la Médaille académique du Gouverneur général ainsi que la bourse du mérite scolaire. Marguerite Paquet et Olivier Fortier, diplômés en Arts, lettres et communication, profil création et médias sont les récipiendaires des bourses de l’engagement et des Médailles du Lieutenant-gouverneur.

Les bourses de l’Excellence scolaire, d'un montant de 500 $ chacune, ont été décernées à Gilbert Kirouac (préuniversitaire) et Marie-Pier Doyon (technique). Ève-Marie Faucher et Laetitia Vital ont mis la main sur celles du Progrès préuniversitaire et technique de 300 $.

Quatorze étudiants ont reçu les bourses Méritas par programme de 400 $ chacune. Olivier Fortier et Mélissa Bidault-Meresse ont reçu les bourses du Centre d’études de la littérature beauceronne. Lennon Talbot a obtenu la bourse du Syndicat des professeurs et des professeures de l’UQTR.

Du côté de la Formation continue, ils sont cinq étudiants à avoir reçu des bourses. Financement agricole du Canada a remis des bourses de 450 $ à deux diplômées de la Formation continue en gestion d’entreprises agricoles, Roxanne Chenel et Marie-Hélène Bélair. Julia Bélanger et Youcef Mameche ont reçu une bourse méritas pour le secteur de la Formation continue et Vincent Favre a obtenu la bourse Grondair.

Les sommes remises en bourses lors de la cérémonie ont été octroyées par la Fondation et l’Association générale étudiante du Cégep Beauce-Appalaches, BOA-Franc, la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière, CDID, le Centre d’études de la littérature beauceronne, COOPSCO Beauce-Appalaches, Financement agricole du Canada, Garaga, la Fondation Victor-Cloutier, Syndicat des professeurs et professeures de l’UQTR, TC Transcontinental et WSP Canada.

Depuis sa création en tant que cégep public en 1990, l’institution d’enseignement a remis 12 178 diplômes d’études collégiales et 4 157 attestations d’études collégiales.

« Je souhaite que vous conserviez un agréable souvenir de toutes vos implications, tant scolaires que parascolaires, et que celles-ci aient pu contribuer à forger votre engagement comme citoyen et à l’atteinte de vos objectifs personnels et professionnels » a terminé Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante