Michel Bernard et Marcel Dutil agiront comme présidents d'honneur

La Fondation de l'École Jésus-Marie de Beauceville a recruté deux personnalités d'envergure du milieu des affaires de la Beauce pour co-présider sa nouvelle campagne de financement: Michel Bernard, chef d’entreprise du groupe René Bernard et Marcel Dutil, président du Conseil de Groupe Canam.

« C'est un mariage entre le bois et l'acier », a imagé le président de la Fondation, Marcel Roy, en conférence de presse ce matin.

La campagne de financement vise à recueillir au moins 1,75 M$ pour deux projets spécifiques de cet établissement privé d'enseignement secondaire: une piste d'athlétisme et une salle d'entraînement annexée à l'actuel gymnase.

C'est Mgr Laval Bolduc, un administrateur de la FEJM, qui avait pour mission de recruter un président d'honneur. Il a approché en premier lieu Michel Bernard.

« Comme ça fait 3 à 4 présidences d'honneur que je fais de suite, j'ai demandé à Laval s'il pouvait pas trouver un co-président pour qu'on puisse se partager la tâche et je lui ai suggéré d'approcher M. Dutil. Comme il a accepté. je n'ai pas eu le choix que de dire "oui" », a fait remarquer le chef d’entreprise du groupe René Bernard lors de l'annonce de ce matin.

Pour sa part, Marcel Dutil a indiqué qu'il avait accepté, notamment « à cause des religieuses » et du travail d'éducation qu'elles ont fait au Québec depuis plus de 300 ans.

Il a aussi rappelé comment René Bernard, de son vivant, avait été un homme d'affaires généreux envers la communauté beauceronne. « Mais Marcel, ne dit jamais à personne que j'ai donné de l'argent pour Saint-Georges », de se souvenir avec humour le fondateur de Canam, en référence à la rivalité qui a toujours existé entre Beauceville et Saint-Georges.

Ancrer les sports-études

Le premier projet est déjà entrepris mais doit être complété. Il s'agit de la piste d'athlétisme qui demandera des déboursés de 250 000 $. Le revêtement synthétique ainsi que la construction d'estrades et d'un escalier, pour relier le site avec le terrain de soccer, sont à faire.

L'autre est l'agrandissement du gymnase actuel pour y ajouter une salle d'entraînement. L'investissement sera ici de 1,5 M$. Le chargé de projet, Steeve Groleau, estime que les travaux s'étaleront sur une période de 7 à 8 mois.

Pour la directrice générale de l'École Jésus-Marie, Nathalie Fortier, ces infrastructures répondent à un besoin essentiel et visent à ancrer encore davantage le développement du volet athlète que l'institution d'enseignement embrasse depuis plusieurs années maintenant — l'EJM s'est notamment impliquée financièrement dans la construction du nouvel aréna de Beauceville, « pour donner dans l'ensemble une éducation de qualité supérieure. »