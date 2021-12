Marielle Fecteau nommée présidente du Centre universitaire des Appalaches

Les membres du conseil d'administration du Centre universitaire des Appalaches (CUA) viennent annoncer la nomination de Marielle Fecteau à la présidence de l'institution d'enseignement.

La décision a été officiellement prise lors de la dernière rencontre du conseil d’administration au mois de novembre dernier.

Mairesse de Lac-Drolet de 2006 à 2014 et retraitée du monde de l’enseignement après une carrière dans l’entreprise privée, Marielle Fecteau a accédé à la préfecture de la MRC du Granit en 2014.

Membre du conseil d’administration du CUA depuis sept ans déjà, elle dit reconnaître la valeur de l’enseignement supérieur et l’importance de le rendre accessible sur notre territoire.

« Je souhaite la bienvenue à Mme Fecteau à la présidence du conseil d’administration. Par son leadership, sa sagesse et son expérience, elle sera très certainement un atout pour la réalisation de la mission éducative du CUA », a mentionné par voie de communiqué de presse le directeur général, Patrick Busque.

Il en a profité également pour remercier Russell Gilbert, qui a assuré l’intérim à la présidence, à pied levé, depuis près d’un an et qui reprend sa position de vice-président au CA de l'établissement.

Rappelons que le CUA est présent dans la région depuis près de 30 ans et qu’il a remis plus de 2 800 diplômes à des étudiants du territoire. Présentement, six programmes sont administrés pour environ 200 étudiants. Plus d’une quinzaine de formations aux entreprises sont également offertes chaque année, ce qui représente plus de 150 inscriptions.