Une Mariveraine se classe au top 50 au Canada

La Mariveraine Marie-Pier Boulianne, qui a été formée en sciences comptables à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), s’est classée au prestigieux tableau d’honneur canadien sur lequel figurent les 50 meilleurs résultats à l’Examen final commun (EFC) de CPA Canada.

Cette année encore, les finissantes et de finissants au diplôme d’études supérieures spécialisés (DESS) en sciences comptables se sont démarqués lors de l’EFC. Cette épreuve pancanadienne des plus exigeantes mène au titre de comptables professionnels agréés (CPA).

L’examen s’est tenu simultanément à travers le Canada et s’échelonnait sur trois jours; toutes les candidates et tous les candidats à la profession de CPA y sont soumis. Il comprend des études de cas permettant d’évaluer les compétences acquises par les étudiantes et les étudiants durant leur formation.

« C’est avec beaucoup de fierté que j’ai appris le résultat. C’est vraiment une belle récompense pour toutes les heures investies. Je tiens à remercier mes professeurs pour l’enseignement personnalisé qu’ils m’ont offert tout au long de mes études », a déclaré Marie-Pier Boulianne, qui est diplômée du DESS en sciences comptables au profil gestion de la performance.

C’est l’amour des chiffres qui a mené Marie-Pier à choisir d’étudier à l’UQAR dans ce domaine. Titulaire d’un DEC en techniques de comptabilité et de gestion du Cégep Garneau, elle travaille aujourd’hui chez Avantis Coopérative.