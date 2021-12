Des formations aux étudiants du Cégep Beauce-Appalaches

Dernièrement, des étudiants du Cégep Beauce-Appalaches ont eu l’opportunité d’assister à des conférences organisées par leurs enseignants dans le cadre de leurs cours de mathématiques et de français. Ces présentations ont permis aux étudiants de consolider leurs apprentissages dans ces différents domaines à l’aide d’exemples concrets.

Le 7 décembre dernier, l’enseignant en mathématiques Mario Doyon a invité la conférencière Sonia Rivest, coordonnatrice du projet Intersection, un projet éducatif en géomatique mené par le Département des sciences géomatiques de l’Université Laval. Les étudiants de Sciences de la nature ont pu expérimenter les notions mathématiques apprises dans leur cours à l’aide d’un jeu en réalité augmentée.

« Lorsqu'on est en mesure de le faire, la technologie peut aider grandement la visualisation d'êtres géométriques dans l'espace. L’utilisation de la réalité augmentée amène un côté ludique, mais elle facilite aussi l’apprentissage et appuie le développement d’habiletés spatiales. Représenter sous forme graphique les notions d’algèbre linéaire et de géométrie vectorielle n’est sont pas toujours chose simple pour les étudiants et, si l'on peut disposer de nouveaux outils technologiques, on donne un coup de pouce aux étudiants, » soutien l’enseignant.

Le 23 novembre dernier, des étudiants ont assisté à la conférence « Fausses nouvelles : viralité et impacts », une conférence offerte par le journaliste Jean-François Racine. Cette présentation, élaborée par les journalistes membres de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, vise à sensibiliser au phénomène de la désinformation et des fausses nouvelles. L'activité se déroulait dans le cadre du cours Langue et expression « Le thème de la communication est omniprésent dans le cours et les étudiants ont pu faire des liens avec le roman Cette petite lueur de Lori Lansens qui est actuellement à l’étude. D'une manière plus générale, je suis convaincue qu'il est essentiel, dans le monde d'aujourd'hui, de développer notre esprit critique de citoyen numérique, » souligne l’enseignante de français et instigatrice de l’activité, Linda Deblois.

Pour Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante, ces initiatives favorisent les apprentissages des étudiants dans certains contextes où la formation est principalement théorique : « D’un point de vue pédagogique, ces activités permettent de comprendre les notions apprises dans les cours de formation générale et complémentaires et démontrent qu’elles peuvent s’articuler concrètement et être appliquées au quotidien.Parallèlement, elles contribuent au développement des compétences interpersonnelles de nos étudiants. »