Un prix pour le CEA Monseigneur-Beaudoin-Les Sources

Le projet Blé d’Or, du Centre d’éducation des adultes Monseigneur Beaudoin-Les Sources de Saint-Georges, a reçu le prix Initiative lors de la cérémonie de remise des prix de reconnaissance Essor 2019-2021 qui a eu lieu virtuellement le 7 décembre.

Ce prix, remis par le ministre de l’Éducation et la ministre de la Culture et des Communications, est accompagné d’une bourse de 2 000 $.

La récompense va à un projet qui se distingue par le dynamisme de ses milieux scolaire et culturel. Rappelons que Blé d’Or, initié par l’enseignante Julie Boutin, découle d’une démarche relationnelle et transmédiatique qui avait pour but de créer une exposition d’arts visuels conjointe à une performance chorégraphique.

Plus de trente élèves ayant des difficultés sociales, intellectuelles ou physiques du programme Intégration sociale et des organismes La Rencontre et l’Association des personnes handicapées de la Chaudière ont participé au projet en collaboration avec la chorégraphe Geneviève Duong.

L’originalité du projet venait de sa perspective inclusive, car des professionnels de la danse ont travaillé conjointement avec des non professionnels, avec et sans déficience intellectuelle, physique ou ayant des difficultés en santé mentale. Pendant une année de pandémie, les élèves ont fait de la correspondance avec les artistes et ont rencontré en mode synchrone et asynchrone la chorégraphe. En rencontrant des artistes professionnels, ils ont développé leurs habiletés de communication, d'introspection et leur curiosité envers l’art.

« Le projet est une superbe réussite! Les participants ont fait de merveilleuses découvertes et se sont sentis au plein coeur de la création. Plus de 1000 visiteurs ont vu l'exposition cet été. Les partenaires ont été inspirés par l'objectif d'inclusion du projet multidisciplinaire. Ce prix, je le partage avec eux! », a souligné Julie Boutin.