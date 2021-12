Plus de 500 étudiants ont relevé le Défi Blanchette Vachon

Quelque 521 étudiants de six écoles de la région ont participé au Défi Blanchette Vachon, un concours organisé en collaboration avec le programme de Techniques de comptabilité et de gestion du Cégep Beauce-Appalaches.

Les polyvalentes Saint-Georges, Bélanger (Saint-Martin), Abénaquis (Saint-Prosper), Montignac (Lac-Mégantic) et deux établissements de Beauceville (Saint-François et École Jésus-Marie) étaient inscrits à ce concours, tenu le 8 décembre, qui consistait en une simulation de gestion d’une entreprise virtuelle.

C’est l’équipe de la Polyvalente de Saint-Georges, formée de Catherine Moreau, Marie-Neige Deschênes, Victoria Demers et Jeanne Gaudreault, qui a remporté la finale du défi. Les championnes ont obtenu une bourse de 1 000 $.

Les équipes composées de Jacob Bouffard, Isaac Bouffard et William Rancourt (Polyvalente St-Georges) ainsi que de Ludovic Dallaire, Mathis Beaudoin et Théodrick Couture (Polyvalente Montignac) ont respectivement obtenu la 2e et la 3e position.

« Les étudiants devaient agir comme des gestionnaires d’entreprises et devaient prendre des décisions qui ont eu un impact sur la rentabilité de leur entreprise », a souligné Mylène Gravel, l’enseignante responsable du défi. Les entreprises virtuelles de chaque école ayant obtenu les meilleurs résultats ont été invitées à participer à la grande finale. Les comptables de Blanchette Vachon ont agi comme mentors.

Pour Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante au Cégep Beauce-Appalaches, le Défi Blanchette Vachon est une occasion, pour les enseignants de comptabilité et gestion de familiariser les élèves du secondaire au monde des affaires. « Cette année, nous avons un record de participation pour cette activité qui démontre bien le dynamisme du programme. Pour les futurs étudiants, c’est l’occasion de plonger dans la réalité de la profession et une belle façon de les intéresser à la gestion d’entreprises. »

Outre Blanchette Vachon et le cégep, le concours a pu compter sur le partenariat de Desjardins Entreprise et du Groupe Canam, en plus de la collaboration de plusieurs enseignants des écoles secondaires impliquées.