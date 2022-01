CSSBE: les modalités de retour à l'école ce lundi

Le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) vient de faire parvenir une communication aux parents et aux élèves adultes sur les détails et les procédures du retour en présentiel dans les classes ce lundi 17 janvier, comme l'a confirmé le premier ministre du Québec, François Legault, en conférence de presse hier après-midi.

Le retour en présentiel se fait donc pour élèves du préscolaire, du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes.

Le transport scolaire revient selon l’horaire habituel et les services de garde réguliers seront ouverts.

En ce qui concernent les mesures sanitaires, le port du masque d’intervention (bleu) est obligatoire en tout temps pour tous (élèves, membres du personnel et visiteurs). Il doit être porté en classe, au service de garde, dans les aires communes, lors des déplacements, dans le transport scolaire et lors des cours d’éducation physique et à la santé à l’intérieur. Le masque n'est pas obligatoire pour les élèves du préscolaire (sauf dans le transport scolaire multiniveaux) et pour les personnes exemptées par la loi.



À noter aussi que les activités parascolaires et inter-école, les tournois et les compétitions sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.



Pour connaître l’ensemble des mesures touchant le milieu scolaire, on peut consulter les Directives spécifiques pour le milieu de l’éducation sur le site Internet du gouvernement du Québec.

Période d’isolement et symptômes

De nouvelles consignes d’isolement transmises par la Direction de la santé publique (DSP) sont maintenant applicables. Elles concernent:

- Les personnes ayant des symptômes liés à la COVID-19

- Les gens qui cohabitent avec une personne positive à la COVID-19

- La durée de l’isolement

On invite encore ici à consulter le site Internet du gouvernement du Québec pour plus de précisions et pour connaître la marche à suivre.



Par ailleurs, si un élève du primaire ou du secondaire est absent parce qu’il est positif à la COVID-19 ou parce qu’il habite avec une personne positive à la COVID-19, après deux (2) jours d’absence, l’école le contactera et lui fournira du travail. Pour les élèves de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes, des dispositions seront prises avec le centre.

Nouvelles distributions d’autotests

Le CSSBE distribuera des boîtes d’autotests aux élèves du primaire dès la réception du matériel par le centre. Les élèves de 14 ans et plus et leurs parents devront s’en procurer en pharmacie.

Par ailleurs, le bilan quotidien des cas déclarés dans les établissement du CSSBE ne sera plus publié.

Par ailleurs, les parents ou les élèves adultes ne recevront plus de communication de la DSP lorsqu’il y aura un cas positif dans la classe. Chacun sera donc responsable pour le bien-être des autres de suivre les consignes d’isolement. Par contre, advenant une situation critique dans une école ou un centre, le CSSBE avisera les personnes concernées selon les consignes de la DSP.