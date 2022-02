Gestion de résidences pour aînés: une première cohorte en avril

La première cohorte de la nouvelle attestation d’études collégiales (AEC) en Gestion de résidences pour personnes aînées et vulnérables débutera le 4 avril prochain.

Elle sera offerte par les cégeps de Beauce-Appalaches, Drummondville et Marie-Victorin. Les inscriptions sont présentement en cours.

Ces trois établissements d’enseignement supérieur se sont concertés afin d’offrir une formation qui répond aux réalités des centres d’hébergement. Plusieurs spécialistes du domaine ont été consultés pour l’élaboration de ce programme.

« Ce programme vise à pallier un besoin urgent de formation pour les gestionnaires de résidences et de ressources intermédiaires. Notre profil est basé sur les besoins réels et actuels du milieu et propose des orientations permettant d’améliorer les compétences des futurs gestionnaires, dans un contexte où le vieillissement se complexifie et où les besoins des clientèles des ressources intermédiaires se font entendre », de préciser Marie-Ève Labbé, directrice de la Direction des Services de la formation continue du Cégep Beauce-Appalaches.

En plus de former une ou un gestionnaire, cette nouvelle AEC vise également le développement d’une personne responsable, engagée socialement et prenant part au développement durable dans ses pratiques de gestion.

D’une durée de 540 heures, cette formation est offerte à temps partiel aux personnes intéressées à gérer une résidence pour personnes aînées ou à en coordonner un de ses services. Elle s’adresse également aux personnes déjà en poste dans une résidence, tant la personne gestionnaire qui souhaite consolider ses acquis que la personne qui occupe une autre fonction au sein du centre d’hébergement.