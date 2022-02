Un renouveau pour Alphare

Le centre d’alphabétisation populaire de Beauce, Alphare, vient de lancer sa nouvelle image corporative et son nouveau site Internet revu.

La direction voulait rafraîchir l’image de l’organisme qui souligne cette année ses 27 ans d’existence.

Alphare veut mettre de l’avant ses principaux services qui sont la formation et l’accompagnement en français en calcul et en technologie. L’image met en vedette des gens de tous âges qui représentent la clientèle cible. Le visuel est complété par des icônes illustrant les sujets pour lesquels toute personne peut venir chercher un accompagnement.

Finalement, avec le nouveau slogan « Soyez fier et autonome! », l’organisation souhaite mettre en valeur sa mission : rendre ses clients fiers d’eux, de leurs apprentissages et, surtout, de leur autonomie qui améliore grandement leur qualité de vie tant personnelle que professionnelle.

Un nouveau site Internet

Alphare propulse son offre de services sur le Web grâce à une toute nouvelle vitrine à l’image des gens qui y travaillenté

« Alphare, c’est une équipe accessible, simple d’approche et professionnelle. Nous souhaitons que cela se reflète dans nos outils de communication afin que les gens sachent rapidement qui nous sommes, ce que nous faisons et comment nous travaillons. Notre objectif est que les gens nous contactent sans gêne, et ce, peu importe leurs besoins », mentionne Annie Poulin, directrice d’Alphare.