De nouvelles bourses en Technologie du génie industriel 

Les étudiants en Technologie du génie industriel du Cégep Beauce-Appalaches pourront bénéficier de nouvelles bourses d’études dès la session d’automne 2022.

Ils seront admissibles à plus de 9 000 $ en bourses durant les trois années du programme technique.

Offertes par le gouvernement du Québec, ces nouvelles bourses ont pour but de contrer le manque de main-d’œuvre dans différents milieux de travail. Tous les étudiants à temps plein de ce programme sont admissibles à une bourse de 1 500 $ par session, pour un total de 9 000 $ sur trois ans.

« Nous sommes très heureux de pouvoir offrir les bourses d’études Perspective Québec afin d’encourager les étudiants à s’inscrire dans ce programme. Le manque de main-d’œuvre se fait de plus en plus sentir et les cégeps font partie de la solution, » mentionne Caroline Bouchard, directrice générale du Cégep Beauce-Appalaches.

Une bourse d’études pour les étudiants au DEP

Le Cégep Beauce-Appalaches offre des passerelles DEP-DEC pour les étudiants ayant complété un diplôme d’études professionnelles (DEP) dans certains programmes et qui désirent poursuivre en génie industriel.

Les étudiants ayant un diplôme d’études professionnelles en Mécanique industrielle, Électromécanique ou encore Mécanique industrielle et électromécanique sont éligibles à une bourse de 1 000 $ en s’inscrivant à la session d’automne 2022.

« Les élèves provenant de ces formations ont l’avantage d’avoir plusieurs cours reconnus qui leur permettront de réduire la durée ou la charge du parcours collégial. Grâce à ces passerelles, nous souhaitons former le plus d’étudiants possible afin de contrer le manque de main-d’œuvre dans ce domaine », souligne Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante.

Le programme offre également la possibilité d’une passerelle en partenariat avec l’Université de Québec à Trois-Rivières.

Les personnes intéressées à obtenir plus de détails à propos de ce programme et concernant les bourses peuvent consulter le site Internet du cégep. Il est possible de s’inscrire en Technologie du génie industriel jusqu’au 1er mars.