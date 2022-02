Une campagne pour recruter du personnel en garde éducative de milieu familial

L'organisme PRÉCA (Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches) vient de rendre public son Portrait de la persévérance scolaire et de la réussite éducative en Chaudière-Appalaches. Ce dernier présente les données les plus récentes sur les déterminants de la persévérance scolaire et de la réussite éducative (facteurs familiaux, personnels, scolaires et sociaux) des jeunes de la région.