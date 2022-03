Une semaine de l'entrepreneuriat réussie au Cégep

Le Cégep Beauce-Appalaches a tenu pour une quatrième année la Semaine de l’entrepreneuriat du 21 au 25 février. Lors de ces journées, plusieurs activités et ateliers de formation ont été organisés dans le but de stimuler la fibre entrepreneuriale des étudiants. Près de 80 étudiants ont participé à ces activités.

Cette semaine thématique s’ajoute aux autres activités offertes, tout au long de l’année, telles que des rencontres avec des entrepreneurs, des conférences, des visites d’entreprises et le défi OSEntreprendre.

« En éducation, nous devons emmener les étudiants à découvrir ce qu’est l’entrepreneuriat. Cette semaine permet de semer cette petite graine, qui fera germer une idée de projet et qui nous dévoilera les entrepreneurs de demain », souligne Daniel Laflamme, directeur adjoint des études, programmes et vie étudiante.

Des rencontres inspirantes

La conférence animée par Samuel Pépin, propriétaire de La Pralinière, a su en inspirer plusieurs. En plus de parler de son parcours et de la création de son entreprise, M. Pépin a abordé les différents enjeux reliés à la gestion d’une compagnie. De son côté, Marie-Joël Bergeron-Savard, chargée de projet de l’incubateur jeunesse pour Sismic Chaudière-Appalaches, a animé l’atelier interactif de design thinking ; Idées en ébullition. Les participants étaient invités à choisir un enjeu qui les touche et à réfléchir en équipe à l’élaboration d’un projet d’entrepreneuriat collectif. Finalement, 55 étudiants ont eu la chance de visiter les bureaux de l’entreprise KaseMe en compagnie des deux cofondateurs, Gabriel Bolduc et William Giroux. Les jeunes entrepreneurs ont présenté les différents postes dans l’organisation, en plus d’expliquer le fonctionnement du secteur de la production et de l’expédition.

Depuis 2017, le Cégep Beauce-Appalaches a accentué ses efforts dans l’optique de développer et soutenir les initiatives étudiantes en matière d’entrepreneuriat grâce au volet entrepreneurial. L’établissement d’enseignement supérieur participe aussi au défi OSEntreprendre dans lequel les étudiants sont invités à mettre en place un projet entrepreneurial qui répond à une demande du milieu.