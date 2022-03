Une aide de 325 000 $ pour « Cégep Virtuel »

Le Cégep Beauce-Appalaches a tenu pour une quatrième année la Semaine de l’entrepreneuriat du 21 au 25 février. Lors de ces journées, plusieurs activités et ateliers de formation ont été organisés dans le but de stimuler la fibre entrepreneuriale des étudiants. Près de 80 étudiants ont participé à ces activités. Cette semaine thématique s’ajoute aux autres activités offertes, tout au long de l’année, telles que des rencontres avec des entrepreneurs, des conférences, des visites d’entreprises et le défi OSEntreprendre.