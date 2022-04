Une sixième Semaine de l'alphabétisation populaire

Du 4 au 8 avril, c’est la sixième Semaine de l’alphabétisation populaire. L’organisme Alphare, membre du Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ), invite la population à participer aux activités et à suivre l’évènement.

Pour souligner cette semaine, l’organisme en alphabétisation présente sur leur page Facebook les témoignages des apprenants. Ainsi, ils ont exprimé ce qu’ils cherchaient de l’organisme en écrivant dans des bulles.

« Chez Alphare, je lis, j’écris, je jase avec mes amis », de Jeannine. « Ici, on m’aide à parler et lire. Je ne suis pas gênée de parler chez Alphare. », de Nicole. « Merci de me donner la confiance nécessaire pour parler une nouvelle langue, le français », de Ayde. « Pour moi, Alphare est vraiment génial, car j’ai appris avec des personnes accueillantes. J’ai pu apprendre à utiliser ma tablette. Je me sens bien et très à l’aise avec eux. », de Caroline.

C’est durant cette semaine de célébration que le RGPAQ souligne ses 40 ans d’existence, sous le thème Le RGPAQ : Une famille… Un mouvement !

Ceci est l’occasion de souligner le travail et l’engagement des groupes d’alphabétisation populaire et la résilience de leur équipe. Le RGPAQ souhaite également mettre en lumière la contribution de ses membres à l’amélioration des conditions de vie des personnes peu alphabétisées et des familles qu’ils accompagnent au quotidien par le biais de l’apprentissage de la lecture, de l’écriture, du calcul et des technologies. Au fil des années, bon nombre d’adultes aux histoires et expériences variées ont bénéficié de cet accompagnement adapté qui a changé positivement le cours de leur vie.

Des capsules vidéo sur leur page Facebook présentent les organismes membres.

« Ces vidéos, toutes aussi uniques les unes que les autres, marquent le début d’une nouvelle décennie remplie d’espoir, d’ambition et de volonté à poursuivre notre mission collective. La grande famille du RGPAQ, c’est un mouvement qui lutte contre l’analphabétisme, la pauvreté et l’exclusion sociale depuis 40 ans ! Et nous tenons à remercier toutes ces femmes et tous ces hommes qui y ont contribué avec passion et détermination », souligne la coordonnatrice du RGPAQ, Caroline Meunier.