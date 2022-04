L’engagement de Brigitte Bilodeau reconnu

Réunie en conseil fédéral ces jours-ci, la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) a tenu à souligner que l’engagement de Brigitte Bilodeau, première vice-présidente de la FSE-CSQ, a été reconnu par sa nomination comme finaliste au prix Égalité Thérèse-Casgrain dans la catégorie Hommage.

Impliquée d’abord au niveau syndical dans sa Beauce natale, Brigitte Bilodeau a œuvré sans relâche pour la justice sociale et l’atteinte de l’égalité hommes-femmes tout au long de sa carrière. Désireuse de faire une différence concrète, Mme Bilodeau a notamment amené son syndicat à soutenir le Havre l’Éclaircie qui accueille à Saint-Georges et dans les environs, les femmes violentées et leurs enfants. Elle s’est aussi investie pour mettre sur pied le chapitre beauceron du programme Maman va à l’école.

En 2016, elle a déposé, au nom du Syndicat de l’enseignement de la Chaudière, une plainte pour discrimination en vertu de la Loi sur l’équité salariale, puisqu’elle estimait que l’échelle salariale en enseignement était plus longue et plus lente que celle d’emplois masculins comparables. Le gouvernement du Québec a depuis rehaussé la rémunération du personnel enseignant et modifié son échelle de rémunération pour accélérer la progression salariale.

« Brigitte est une inspiration quotidienne pour tous ceux et celles qui ont le privilège de la côtoyer. Ses convictions profondes et sa capacité à obtenir des gains tangibles font en sorte que les enseignantes et enseignants actuellement en poste au Québec, de même que tout le personnel enseignant à venir dans les prochaines années, bénéficieront directement des actions de cette femme brillante, inspirante et franchement déterminée à corriger une injustice commise à leur endroit », a conclu Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ.

Le prix Égalité Thérèse-Casgrain vise à inciter les filles et les femmes à poursuivre leurs ambitions personnelles, professionnelles, sociales ou politiques, et à encourager les garçons et les hommes à être des alliés dans une quête commune de l’égalité de fait. La catégorie Hommage vise à reconnaître plus spécifiquement une femme qui s’est distinguée par ses actions tout au long de sa carrière.

Rappelons que la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE) regroupe 34 syndicats représentant plus de 65 000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et de commissions scolaires de partout au Québec.