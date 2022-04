Une cinquantaine d’étudiants participent au Défi OSEntreprendre

Le Cégep Beauce-Appalaches a présenté le 29 mars dernier sa quatrième édition de la cérémonie annuelle de remise de bourses du Défi OSEntreprendre, un mouvement québécois faisant rayonner les initiatives entrepreneuriales des étudiants.

Quelque 52 étudiants du Cégep ont eu l’occasion de soumettre un projet novateur aux membres du jury.

Parmi les projets présentés dans la catégorie Collégial collectif, c’est le projet Ensemble vert un avenir carbo-responsable qui a été sélectionné en tant que lauréat local. L’équipe, composée de Jeffrey Busque, Rachel Gilbert, Laëtitia Guilbert et Joanie Rodrigue, a reçu une bourse de 250 $.

Pour ce qui est de la catégorie Collégial individuel, c’est le projet Activité Pouce-Vert proposé par Ève Bernard, Mégane Roberge et Karine Thibault qui a remporté les honneurs. Les étudiantes ont également remporté une bourse de 250 $.

« Le Défi OSEntreprendre m'a permis d'avoir une meilleure appréhension de l'entrepreneuriat. Mylène, notre professeure, nous apporte énormément dans ses cours, ce qui facilite la compréhension et la vision du monde entrepreneurial. Le Cégep, et notamment, Marie-Anne Moreau est une grande aide pour nous guider dans cette aventure. Je ne pensais pas prendre autant de plaisir dans le projet et j'ai vraiment hâte de le voir se concrétiser », mentionne Laëtitia Guilbert, étudiante en Techniques de comptabilité et gestion.

Les deux équipes auront le plaisir de représenter le Cégep lors de la finale régionale en Chaudière-Appalaches le 4 mai prochain.

Les projets ont été notamment évalués selon leur qualité, la démarche entreprise, la mobilisation effectuée, les retombées tangibles ainsi que leur caractère innovateur.

Une histoire d’innovation, d’audace et de créativité

Les étudiants devaient créer un produit, un service ou un événement, afin de répondre à un besoin du milieu, de trouver une solution à une problématique ou d’améliorer une situation. Avec le projet Ensemble vert un avenir carbo-responsable, l’équipe a décidé de s’associer au Cégep Beauce-Appalaches pour organiser une activité de plantation d’arbres, afin de compenser les émissions carbones générées par le transport des employés entre les campus. L’équipe organisera un événement ludique et instructif au cours duquel la coopérative de solidarité Arbre-Évolution expliquera aux plus petits comme aux plus grands le rôle des arbres dans la séquestration du carbone. L’activité aura lieu le jeudi 5 mai prochain.

« Au quotidien, nous émettons tous des gaz à effet de serre. Ces émissions impactent le climat. L’équipe a souhaité organiser un événement écoresponsable visant à la plantation de 140 arbres pour compenser une partie de ces dépenses. L’arbre est le symbole de la vie. Nous avons tous un rôle à jouer vis-à-vis de notre planète et de notre société. L’objectif des membres de l’équipe est de véhiculer un message et de sensibiliser à plus de conscience environnementale », affirme l’équipe du projet Ensemble vert un avenir carbo-responsable.

Avec l’Activité Pouce-Vert, l’équipe a décidé d’offrir à des enfants d’écoles primaires du quartier, un atelier d’apprentissage sur les bases du jardinage. Lors de cette activité, les enfants auront la chance de décorer le contenant fait de matière 100 % écologique qu’ils utiliseront pour planter leurs graines. Il leur sera aussi appris comment réutiliser les graines de leurs fruits et légumes consommés, afin d’en profiter pleinement et sans gaspillage alimentaire.

La directrice générale du Cégep, Caroline Bouchard, a souligné la collaboration avec le département de Comptabilité et Gestion : « Merci à notre enseignante Mylène Gravel pour sa collaboration dans ce projet. C’est un réel plaisir de pouvoir permettre aux étudiants de s’initier et s’introduire au monde entrepreneurial. Je suis très heureuse de voir que l’intérêt des étudiants est en constante croissance. »

Pour cette quatrième édition du Défi OSEntreprendre au Cégep Beauce-Appalaches, les membres du jury étaient Nancy Labbé, directrice de la Chambre de commerce et de l’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB), Dany Plante, conseillère pédagogique à la formation continue du Cégep Beauce-Appalaches et Corry Vitry, intervenante jeunesse au Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud (CJEBS). Cette 24e édition provinciale du Défi OSEntreprendre culminera le 8 juin prochain lors du Gala des Grands Prix Desjardins.