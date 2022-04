Quatre entreprises textiles de la Beauce s'associent à un nouveau programme de formation

Les entreprises Régitex, Duvaltex, Tapis Venture et Filature Lemieux accueilleront, dès le mois d'août prochain, des étudiants en formation sur différents équipements textiles et manufacturiers dans la formule duale, i.e. en alternance travail/études.

Inspirée du programme Opération d’équipements de production, cette version adaptée à la transformation du textile est développée en collaboration avec le Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC), le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) et le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie textile du Québec (CSMO Textile).

La formule d’apprentissage duale compte 870 heures de formation payées, dont plus de la moitié en milieu de travail avec possibilité de rémunération. La personne en apprentissage reçoit un minimum de 15 heures de formation par semaine; le reste du temps, elle occupe son poste d’opérateur ou opératrice chez son employeur.

Les demandes d’admission peuvent être faites dès maintenant. Les candidates et candidats retenus peuvent même commencer à travailler avant le début des cours prévu le 29 août prochain.

Pour plus d’informations ou pour faire une demande d’admission, les personnes intéressées peuvent consulter le site www.faiscequetaimesvraiment.ca ou appeler au Service de la formation professionnelle, de l’éducation des adultes et aux entreprises du CSSBE au 418 228-5541, poste 26200.

À propos des entreprises

Duvaltex, une entreprise de Saint-Georges, produit, entre autres, une gamme de tissus d’ameublement faits de plastique recyclé des océans.

Filature Lemieux fabrique des fils de laine et synthétiques pour l’industrie des produits sanitaires, du tapis, du tissage, du tricot spécialisé et du tricot artisanal. Elle est installée à Saint-Ephrem-de-Beauce.

Régitex fabrique du fil spécialisé, notamment des textiles de protection, à ses installations de Saint-Joseph-de-Beauce.

Tapis Venture fabrique des tapis et carpettes, à partir de l’extrusion du fil jusqu’à la finition du produit sur ses trois sites de production à Saint-Georges.

Enfin, le Comité sectoriel de main d’œuvre de l’industrie textile du Québec représente près de 400 entreprises et 10 000 travailleurs et travailleuses. Il a pour mission de répondre aux besoins du secteur textile en matière de formation, de gestion des ressources humaines, de promotion des métiers et d’information sur le marché du travail.