Un nouveau directeur des services administratifs au Cégep Beauce-Appalaches

Olivier Verreault-Lefebvre prendra le poste de directeur des services administratifs du Cégep Beauce-Appalaches à partir du 9 mai.

Titulaire d’un baccalauréat en économie et mathématiques et d’une maîtrise avec mémoire en économique avec spécialisation en organisation industrielle, M. Verreault-Lefebvre possède une dizaine d’années d’expérience dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement supérieur. Il a œuvré au sein du ministère de l’Enseignement supérieur notamment à titre de conseiller expert à la Direction générale des affaires collégiales ainsi qu’à titre d’analyste économique et financier au sein de la Fédération des cégeps. Depuis 2019, il occupe le poste de coordonnateur au ministère de l’Éducation et au ministère de l’Enseignement supérieur.

« Je me sens particulièrement fier d’occuper le poste de directeur des services administratifs au sein du Cégep Beauce-Appalaches. Étant donné mon parcours professionnel, travailler comme directeur des services administratifs d’un cégep est une occasion rêvée. Pouvoir le faire dans un cégep en croissance, performant et axé sur la réussite comme le Cégep Beauce-Appalaches est pour moi une grande opportunité », souligne le nouveau directeur.

À titre de directeur des services administratifs, il sera notamment responsable de l’ensemble des programmes, des activités et des ressources liées aux services financiers et aux ressources matérielles, incluant la gestion des services de l’entretien, des infrastructures, des approvisionnements et de la sécurité. Il assumera également un rôle-conseil auprès de la Direction générale tout en supportant les autres directions relativement aux services sous sa responsabilité.

« Je suis convaincue que sa vaste connaissance du réseau collégial, sa grande expertise du financement des cégeps, sa vision claire des enjeux et son leadership constitueront des atouts indéniables dans la poursuite du développement de notre Cégep », mentionne Caroline Bouchard, directrice générale du Cégep Beauce-Appalaches.