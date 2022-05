Cégep Beauce-Appalaches: une soirée de récompenses au campus de Sainte-Marie

Le Cégep Beauce-Appalaches a souligné mercredi dernier l’implication de plusieurs étudiants dans la vie du campus de Sainte-Marie lors d’un 5 à 7 Carrière et Passion.

Organisé pendant la semaine carrière, où des étudiants ont eu la chance de vivre des journées en entreprises pour explorer les différentes facettes d’une profession, l’événement a permis d’accueillir comme invité d’honneur l’homme d’affaires et président du groupe Filgo-Sonic, Michel Lehoux.

Ce dernier s'est exprimé sur sa vision entrepreneuriale lors d’une entrevue réalisée sur place, en soirée, avec Gabriel Marcoux, étudiant en Techniques de comptabilité et gestion, cheminement bilingue au campus de Sainte-Marie. En plus de s’impliquer avec des organismes communautaires, l’homme d’affaires prône également le développement économique de sa région notamment par son investissement en éducation et la construction du campus Sainte-Marie.

Engagement et développement

Cette soirée reconnaissance, sous le thème de l’engagement et du développement de compétence, faisait partie de la semaine carrière où des étudiants ont fait une immersion en entreprise pour poser des questions et mieux comprendre toutes les facettes d’un futur métier.

Les étudiants en Techniques de santé animale ont également pu participer à un salon carrière proposant 14 kiosques leur permettant d’échanger avec des gens du milieu animalier.

« Souvent quand on est jeune, on pense qu’une carrière commence seulement au moment où l’on termine nos études. Cette activité nous a permis de voir que le développement de nos compétences professionnelles débute dans les salles de classe et également dans notre vie de tous les jours. Nous en avons profité pour honorer nos étudiants qui ont su développer leurs compétences cette année dans différents comités », a déclaré Sophie Cliche, directrice adjointe des études, programmes et vie étudiante.

Le directeur des études et de la vie étudiante, Jean-Philippe Vachon, a souligné l’importance de l’engagement étudiant pour la réussite scolaire. « L’implication de nos étudiants fait partie intégrante de nos objectifs en lien avec la réussite étudiante. Au CBA, nous sommes d’avis qu’un étudiant impliqué dans une activité sportive, socioculturelle, en lien avec le développement durable, l’entrepreneuriat ou tout autre comité, est un étudiant épanoui qui réussit. »

Développement durable

Les membres du comité faisant la promotion de l’environnement et du développement durable, Alix Blanchet, Audrey Boulet, Amaëlle Laflamme et Aurélie Lemieux, ont également reçu un certificat reconnaissance.

Le développement durable étant au cœur des préoccupations environnementales, un concours intercollégial Deviens l’écho responsable de ton domaine d’études, organisé par le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, avait récemment invité les étudiantes et étudiants de niveau collégial à prendre la parole sur un enjeu environnemental ou de développement durable qui les interpelle dans leur domaine d’études et à sensibiliser les autres étudiants ainsi que la communauté collégiale sur ce dernier.

La gagnante de la première finale locale, Marianne Forgues, étudiante au campus de Sainte-Marie en Sciences de la nature, s’était particulièrement démarquée en réalisant une courte capsule d’influence à partager sur Instagram.

Comité vie étudiante

Les membres du comité vie étudiante, Stacey Bédard, Hérika Bernier, Marianne Forgues, Samantha Giroux, Alexandra Jalbert, Daphnée Pilote et Armand Sagot, ont reçu un certificat reconnaissance pour souligner leur implication au sein du Cégep.

Théâtre

Depuis 4 ans, le campus de Sainte-Marie offre du théâtre qui développe la communication, la collaboration et l’inclusion.

Le Cégep a tenu à souligner cette 4e édition de la troupe de théâtre IMPACTS ainsi que le travail des acteurs qui sont des étudiants en Techniques d’éducation spécialisée. Ces derniers, Yan Audet-Marcoux, Sarah-Maude Parent, Amélia Vachon, Laurie Vallée et Joannie Verret, ont su ouvrir une porte d’entrée vers l’art et la réflexion sur l’estime de soi. Ils ont aussi reçu un certificat reconnaissance pour leur approche théâtrale et leur engagement.

Remise des bourses de printemps

Pour reconnaître le travail quotidien des étudiants, le Cégep a octroyé cinq bourses de printemps pour des étudiants qui se sont démarqués dans diverses catégories.

La vie étudiante a remis une bourse de 400 $ à Marianne Forgues pour son implication citoyenne ainsi que sa présence aux rencontres et activités étudiantes. Une bourse d’excellence socioculturelle de 400 $ a été remise à Alix Blanchet, étudiante en Techniques de santé animale, pour la féliciter de son engagement au sein du comité. Une troisième bourse de 300 $ a été remise à Justin Marcoux, étudiant en Sciences de la nature, pour souligner sa persévérance scolaire.

La bourse entrepreneuriale d’une valeur de 300 $ a été remise Laura Beaupré, étudiante en Techniques d’éducation spécialisée, pour son projet de formation aux parents du premier cycle du primaire qui s’intitule : Partager le plaisir d’apprendre, déposé dans le cadre du Défi OSEntreprendre. Cette formation a pour but d’accompagner les parents dans la réalisation de la période des devoirs et leçons en leur proposant des stratégies gagnantes, des façons ludiques et dynamiques et des outils innovants afin de guider leurs enfants vers la réussite éducative.

La bourse retour aux études s’élevant à 400 $ a été décernée à Cynthia Dion, étudiante en Techniques de santé animale, pour son implication au sein de son groupe et de son programme d’études ainsi que sa bonne humeur et sa grande disponibilité.