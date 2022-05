Gala reconnaissance du Socioculturel et des Sports

Jeudi dernier avaient lieu au Cégep Beauce-Appalaches les galas reconnaissance du Socioculturel et des Sports pour tous les étudiants impliqués à la Vie étudiante du campus Saint-Georges.

Maude Tanguay et Jérémy Gosselin ont été élus athlètes de l’année Condors. Du côté du Socioculturel, Mathis Boudreau a été proclamé personnalité artistique de l’année. Valérie Gaillardetz Rousseau a reçu le prix de la personnalité bénévole de l’année et Alexandre Pougny a été nommé personnalité découverte de l’année.

Sports

Maude Tanguay s’est illustrée tout au long de la saison de rugby à 7 en étant une joueuse dominante pour les Condors. Ses efforts et ses performances ont d’ailleurs été reconnus par le RSEQ. Elle a été élue sur l’équipe d’étoiles du circuit. Maude a également été en nomination au gala du mérite sportif beauceron dans la catégorie « hors disciplines junior ».

Jérémy Gosselin s’est illustré comme receveur de passes avec l’équipe de football en aidant les Condors à remporter le Bol d’Or. En plus d’être nommé sur l’équipe d’étoiles et étudiant-athlète par excellence de l’équipe, Jérémy fait partie également de l’équipe de volleyball qui s’est illustrée en participant au championnat provincial au collège d’Ahuntsic.

Soulignons que l’étudiante-athlète en basketball, rugby et volleyball, Anne-Marie Dallaire, a reçu le Trophée Ben Gravel soulignant le leadership et l’implication communautaire au niveau de l’organisation des Condors. William Auger du comité loisirs a, pour sa part, remporté le Trophée Promutuel Assurance Engagement et Leadership.

Socioculturel

Mathis Boudreau s’est particulièrement démarqué sur la scène artistique du Cégep Beauce-Appalaches cette année entre autres lors de son numéro humoristique au dernier Mercredi-Étudiant et en tant que Capitaine de l’équipe d’improvisation les Pissenlits.

Très impliquée dans le comité socio, la personnalité bénévole, Valérie Gaillardetz Rousseau, a contribué à enrichir la vie étudiante du Cégep. Découverte de l’année, Alexandre Pougny s’est, quant à lui, illustré grâce à son talent artistique. Par sa voix et son énergie, il a offert de solides prestations musicales lors des Mercredis-Étudiants et s’est impliqué au sein de la troupe de théâtre l’Épisode.

Le Socioculturel a remis neuf prix coup de cœur dans différentes disciplines. Ils sont allés à Stéphanie Faucher (comité socio), Mirella Lepasteur (comité technique), Emmanuelle Sora (CER), Lukas Cormier (CDEE), Arianne Dansereau (AGE), Shanny Jolin-Vachon (danse), Anna Fecteau (théâtre), Zoïk Bélanger (Mercredi-Étudiant), et Stéphanie Faucher (impro). Ces lauréats coup de cœur ont été choisis par leurs pairs.

Plus de 150 étudiants ont assisté à la soirée tenue pour souligner leur engagement. De ce nombre, on comptait des athlètes, des artistes et des étudiants impliqués dans le comité socio, le comité technique, le Comité environnement responsable, le Club de développement entrepreneurial étudiant, l’Association générale étudiante, et le comité loisirs. Le directeur des études et de la vie étudiante, M. Jean-Philippe Vachon, s’est adressé aux étudiants pour saluer leur implication au Cégep : « Nous tenons à souligner l’importance de votre implication dans votre réussite scolaire et nous vous invitons à poursuivre vos passions, même si vous nous quittez pour relever de nouveaux défis. »

Deux prestations musicales ont agrémenté la soirée : un numéro marquant présenté lors du dernier Mercredi-Étudiant avec Alexandre Pougny au chant, Charles Bernard et Raphaël Talbot à la guitare électrique, Maxime Poulin à la basse, Maeva Chaumarat au piano et Sacha Dubé à la batterie dans la pièce Freebird, suivi de Beggin, une prestation énergique assurée par les voix de Pierre-Yves Grondin et d’Audrey Fortin, la basse de Raphaël Talbot et la batterie de Sacha Dubé. Pour clore les festivités, les invités ont été appelés à se joindre à la piste de danse sur la performance de DJ RJ (Rémi Jacques).

PHOTO 1 — Gagnants catégorie Sports (6 grands prix) : Charlie Monteltagot, chargé de projet chez Altrum, accompagné de Sandy Bougie, directrice des opérations chez Altrum, Marianne Gagné, étudiante sciences de la nature, Zachary Roy, étudiant en techniques de comptabilité et gestion, Jérémy Gosselin, étudiant en sciences de la nature, Anne-Marie Dallaire, étudiante en sciences de la nature, Maude Tanguay, étudiante en sciences humaines perspective psychosociale, Marc Loranger, entraîneur-chef pour l'équipe de football des Condors, ainsi que Guillaume Blouin, conseiller à la vie étudiante.

PHOTO 2 — Quelques gagnants du Socioculturel : Valérie Gaillardetz Rousseau, étudiante en génie industriel, Mathis Boudreau, étudiant en création et médias ainsi qu’Alexandre Pougny, étudiant en création et médias.