Un concours culinaire dédié aux élèves en formation

Des élèves de la formation professionnelle en cuisine, en formule Duplex (DEP-DES) de la polyvalente des Abénaquis de Saint-Prosper, ont participé à une compétition culinaire organisée par Les Éleveurs de porcs de la Beauce.

C’était une façon de lancer l’initiative régionale « Le porc, c’est bon pour la Beauce » qui veut démontrer aux Beaucerons que le porc c’est bon pour apprendre et pour soutenir la collectivité.

L’association désire soutenir et encourager les jeunes à trouver une vocation professionnelle qui saura leur permettre de s’épanouir. « L’enjeu de la main-d’œuvre est très sérieux dans les fermes, mais également chez nos partenaires comme les restaurateurs ou les services alimentaires. Si on veut que notre viande de porc soit appréciée à son maximum, on a besoin de futurs professionnels et artisans comme ceux qui étudient ici à Saint-Prosper », déclare Pascal Leclerc, vice-président des Éleveurs de porcs de la Beauce et membre du jury pour la compétition.

Le jury était complété par Michel Jacques, sommelier-conseil, Julie Hébert, directrice adjointe du centre de formation des Bâtisseurs et Marc-André Lepage, coanimateur de Ce matin en Beauce au COOL 103,5 FM.

Les élèves participants devaient apprêter un succulent filet de porc et ainsi courir la chance de gagner l’une des trois bourses d’études.

Ainsi, Rebekka Poulin a remporté la première place et a reçu une bourse de 400 $. Sarah-Kim Lessard et Daphnée Quirion sont quant à elles reparties avec des bourses de 200 $ à titre de reconnaissance pour l’excellent travail effectué dans le cadre de leur formation.

« J’ai aimé cette proposition des Éleveurs de porcs qui valorise vraiment nos élèves et pourrait encourager de nouvelles personnes à joindre nos rangs dans le futur : j’ai embarqué avec enthousiasme dans le projet. Une récidive à la polyvalente des Abénaquis ou au centre de formation des Bâtisseurs, à Saint-Joseph-de-Beauce, serait la bienvenue! », affirme Philippe Le Meur, enseignant de cuisine pour le centre de formation des Bâtisseurs.

Les Éleveurs de porcs de la Beauce ont remis plus de 7 000 $ en dons de viande de porc aux banques alimentaires locales et aux cuisines collectives de leur territoire.

En 2022, ils aimeraient collaborer également avec les élèves en cuisine pour soutenir les organismes locaux d’aide alimentaire, ajoutant ainsi la solidarité comme ingrédient pour la recette académique gagnante de ces futurs professionnels.