Près de 7 000 $ en bourses remis à des étudiants du Cégep Beauce-Appalaches

De nombreux étudiants du campus de Saint-Georges du Cégep Beauce-Appalaches ont reçu près de 7 000 $ en bourses, notamment de la part de la Fondation du Cégep et de Forces AVENIR.

La Fondation a remis au total 3 600 $ à 15 étudiants pour souligner leur implication dans la vie étudiante, leur persévérance scolaire et leur vision entrepreneuriale. Quant aux bourses Forces AVENIR, elles ont été octroyées pour valoriser l’engagement étudiant.

« C’est notre façon d’affirmer que nous avons à cœur la réussite et la persévérance scolaire. C’est bien plus qu’une action philanthropique, c’est prendre part à la vie de nos citoyens et faire une différence. Donner c’est investir dans l’avenir. Donner c’est aussi s’impliquer dans la réussite académique de nos jeunes étudiants et faire rayonner leurs exploits à travers leur leadership et leur engagement. Il ne faut surtout pas oublier que ce sont eux nos futurs travailleurs de demain », a souligné René Allen, président de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches.

Les bourses de la Fondation

Bourses de la Vie étudiante

- Mathis Boudreau (Création et médias)

- Lukas Cormier (Techniques de comptabilité et de gestion)

- Stéphanie Faucher (Création et médias)

- Océane Lallier (Techniques d’éducation à l’enfance)

Bourses Persévérance scolaire

- Vanessa Poulin (Techniques d’éducation spécialisée)

- Mireille Turmel (Techniques d’éducation à l’enfance)

Bourses Retour aux études

- Rachel Grégoire (Techniques d’éducation spécialisée)

- Julie Gagné (Soins infirmiers)

- Joanie Bérubé-Rodrigue (Techniques de comptabilité et de gestion)

- Émile Pellerin (Sciences humaines profil Marchés et mondialisation)

Les bourses Forces AVENIR

Le programme au collégial de Forces AVENIR est de retour cette année afin de reconnaître, d’honorer et de promouvoir l’engagement étudiant dans des projets qui contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde.

Au Cégep Beauce-Appalaches, sept bourses pour un total de 1 000 $ ont été remises aux personnalités et aux projets lauréats locaux. Parmi les récipiendaires, Mathis Boudreau, étudiant en Création et médias, fait partie des cinq finalistes nationaux dans la catégorie Étudiant engagé. En plus de remporter une bourse de 1 000 $, il participera au Gala Forces AVENIR qui aura lieu au Capitole de Québec le 28 septembre prochain.

Catégorie AVENIR Personnalité

- Étudiant engagé : Mathis Boudreau (Création et médias)

- Étudiant persévérant : Sarah-Élizabeth Lévesque (Techniques d’éducation à l’enfance)

- Personnel engagé : Valérie Bernier (enseignante en philosophie à Sainte-Marie)

Catégorie AVENIR Projet engagé

- Arts, lettres et culture : Projet Le Porte-voix des étudiants en Création et médias Éliane Guenette, Patrick Loignon, Lyanne Bergeron et Sabrina Guenette (Arts visuels).

- Entrepreneuriat : Projet Création-Pop de Jean-Gabriel Morin, Rosemarie Poulin, Kelly-Ann Veilleux, Océane Lecours, Stéphanie Crestey, Audrey Wenger, Jean-David Lessard et Xavier Mathieu (Techniques de comptabilité et de gestion).

- Environnement : Projet Ensemble vert un avenir carboresponsable de Joanie Bérubé Rodrigue, Rachel Gilbert et Jeffrey Busque (Techniques de comptabilité et de gestion).

- Société, communications et éducation : Projet Trousse de lecture jeunesse de Pierre-Yves Grondin (Création et médias).

« Le CBA est fier d’être un établissement participant de nouveau à Forces AVENIR afin de faire connaître des ‘‘exemples qui parlent’’, qui sont en mesure d’inspirer les gens et qui illustrent des avenues pouvant être empruntées pour que la société et son système d’éducation répondent toujours mieux à leur mission, soit celle de former des citoyens épanouis, conscients, responsables et engagés », a indiqué le directeur des études et de la vie étudiante, Jean-Philippe Vachon.

Autres bourses

Un montant de 2 350 $ a également été remis par des entreprises ou organismes à cinq autres étudiants de programmes spécifiques.

Une étudiante de Sciences de la nature, soit Rose Cloutier a reçu une bourse de 350 $ de la part de Mécanium, afin de l’aider à poursuivre ses études au Baccalauréat en génie électrique à l’Université Laval à l’automne prochain.

Le Fonds de dotation Chevaliers beaucerons récompense annuellement deux étudiants du programme de Techniques de l’informatique. Les récipiendaires cette année sont Younes Gouguasse et Frédéric Veilleux qui ont respectivement reçu une bourse de 500 $ pour leur effort et leur réussite scolaire.

Du programme de Technologie du génie civil, Jérémy St-Hilaire a reçu la bourse contrôle des matériaux remise par EXP. Nicolas Morin a quant à lui reçu la bourse de dessin technique en projet routier et en structure offerte aussi par EXP.