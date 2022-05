Une nouvelle formation en opération de site récréotouristique offerte en Beauce

Les Services aux entreprises du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE), en collaboration avec le Projet compétences du Centre de services scolaires des Rives-du-Saguenay, offriront une nouvelle formation dès le 6 juin qui contribuera à fournir de la main-d’œuvre qualifiée pour l’industrie récréotouristique régionale.

L’attestation d’études professionnelles (AEP) en Opération et entretien d’un site récréotouristique est une formation courte et pratique qui se déroule en Beauce et qui comprend également trois déplacements dans la région du Saguenay pour des plateaux techniques. Tous les frais et les déplacements sont payés et un stage en contexte d’emploi, représentant plus du tiers de la durée de la formation, est également rémunéré.

« Nous souhaitons rendre ce cours accessible aux gens qui vivent présentement une situation précaire ou qui sont en réorientation en raison d’une perte d’emploi et qui recherchent un emploi diversifié », précise Guylaine Jacques, agente de développement pour les Services aux entreprises du CSSBE et responsable de cette formation. Par ailleurs, en plus du stage rémunéré pour l’ensemble des participants, certains pourraient être également payés pour la portion théorique de la formation d’une durée de 720 heures, selon leur profil, par le biais d’un programme d’Emploi Québec.

Au terme de cette formation, l’industrie récréotouristique régionale aura accès à une main-d’oeuvre qualifiée, détenant les compétences nécessaires pour assurer l’entretien et la réparation des installations et des infrastructures, des équipements et des matériaux se trouvant sur un site récréotouristique; veiller à la propreté et à la sécurité des lieux; et accueillir la clientèle et assurer la qualité du service.

En plus de ces connaissances pratiques et spécifiques au milieu récréotouristique, l’AEP comprend les certifications suivantes :

• Abattage manuel sécuritaire

• Secourisme en milieu de travail – CNESST

• Certification pour la chasse avec une arme à feu

• Carte de conducteur d’embarcation de plaisance

• Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction – ASP

Les inscriptions sont en cours jusqu’au 1er juin au inscriptionsae.csbe.qc.ca, section « AEP ».