L'Amicale de robotique réunit une cinquantaine d'élèves

L’école secondaire Veilleux de Saint-Joseph-de-Beauce a reçu le 20 mai près de 50 élèves provenant de neuf écoles de la Beauce pour la sixième de l’Amicale de robotique du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) et la première du Défi des Ingénieux Desjardins.

Ces compétitions se voulaient amicales et avaient pour but de stimuler la créativité et l’ingéniosité des jeunes. Les familles des élèves étaient également invitées à venir voir leurs projets.

Tout comme par le passé, l’Amicale de robotique est réservé aux élèves de niveau primaire qui doivent relever le défi conçu par l’organisme Zone01. Cette année, la thématique portait sur les vacances à la plage.

Les élèves devaient créer des robots sauveteurs qui devaient veiller à la sécurité et au confort des visiteurs d’une plage publique. Le même scénario a été modifié pour en faire trois niveaux de difficulté adaptés à l’âge des participants, soit des élèves de 1er, 2e et 3e cycle du primaire.

À l’issue de cette compétition, les équipes de l’école Les Sittelles (1er cycle), de l’école Lacroix (2e cycle) et de l’école des Deux-Rives (3e cycle) ont été nommées grandes gagnantes de leur catégorie respective.

Défi des Ingénieux Desjardins

Les élèves du secondaire devaient utiliser des matériaux recyclés pour fabriquer un véhicule de livraison. De plus, il devait être en mesure d’avancer par lui-même sur une distance de 4 mètres, de freiner et de lancer le colis à livrer. Les jeunes n’avaient pas le droit d’utiliser l’électricité.

Les équipes de l’école secondaire Veilleux et de la polyvalente des Abénaquis ont relevé le défi. C’est d’ailleurs les élèves de la polyvalente des Abénaquis qui ont remporté la compétition.

Le Défi des ingénieux Desjardins a été une occasion privilégiée pour que les élèves développent des aptitudes essentielles pour évoluer dans le monde du travail actuel telles que la créativité, la responsabilisation et la collaboration.

Lors de la pandémie, les compétitions ont dû être annulées. Ces évènements sont très populaires et sont d’une importance dans le cheminement des élèves.

Les organisatrices Denise St-Pierre, conseillère pédagogique en technologies éducatives et Chantal Poulin, conseillère pédagogique en science et technologie considèrent que le fait de réunir des élèves de différentes écoles était pour elles une célébration en soi.