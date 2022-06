Six étudiants ont reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur

Six étudiants du Cégep Beauce-Appalaches provenant des trois campus ont reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse 2022 pour leur implication, leur réussite, leur engagement bénévole soutenu, leur attitude inspirante et leur rayonnement positif.

« Voir ces étudiants s’impliquer dans leur milieu de vie et collaborer aux différents projets offerts par le Cégep est une source de motivation pour notre communauté collégiale. Nous sommes fiers de les voir poursuivre leurs engagements tout en maintenant d’excellents résultats scolaires », souligne Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante.

Lauréats Saint-Georges : Stéphanie Faucher et Maxime Poulin

Stéphanie Faucher, étudiante en Création et médias au Cégep Beauce-Appalaches, est un modèle d’engagement par ses nombreux intérêts pour les activités socioculturelles : membre du comité Socio, de la troupe d’improvisation et bénévole accomplie, elle rayonne par sa créativité, son implication scolaire et son apport bénéfique au sein des groupes. Son positivisme contagieux fait d’elle une leader qui a un impact marquant sur ses pairs.

Maxime Poulin, étudiant en Comptabilité et gestion au Cégep Beauce-Appalaches, se démarque par son engagement et son grand talent dans le domaine artistique et culturel. Multi-instrumentiste, chanteur et surtout passionné, il s’est impliqué à maintes reprises dans les Mercredi-Étudiant et Cégeps en spectacle. Étant une source d’inspiration pour la communauté collégiale, il transporte sa passion contagieuse dans tous ses projets.

Lauréats Sainte-Marie : Alycia Lehoux et Yan Audet-Marcoux

Étudiante-athlète en Techniques d’éducation spécialisée, Alycia Lehoux a témoigné d’un engagement remarquable au niveau social et sportif notamment par son implication dans la remise des diplômes du CBA, le bal des finissants de sa cohorte et son équipe de volleyball. Qualifiée de « grande leader », son dévouement et son engouement créent un rayonnement positif motivateur pour ses coéquipières Condors et sa communauté.

Également étudiant en Techniques d’éducation spécialisée, Yan a accompli avec brio un retour aux études où il s’est démarqué de façon admirable tout au long de son cursus scolaire par son altruisme exemplaire et son authenticité. Bien impliqué dans la troupe de théâtre d’intervention Impact, il a fait preuve de courage, de persévérance et de rigueur en mettant sur pied une présentation théâtrale en contexte de pandémie tout en exerçant le rôle de préposé aux bénéficiaires et en poursuivant ses études.

Lauréats Lac-Mégantic : Sophie Boulette et Laurie Lemelin

Sophie Boulette, étudiante en Soins infirmiers, s’est engagée au sein de l’AGE pendant tout son passage au collégial. Toujours partante pour contribuer à la vie et au rayonnement du campus, elle s’est investie de nombreuses manières : accueil des nouveaux étudiants, Journée d’exploration, vidéo promotionnelle du campus, animation de la cérémonie de remise des diplômes, Demi-marathon Mégantic et Triathlon scolaire.

Engagée dans la vie du campus et dans celle de la communauté, Laurie est une étudiante en Technique d’éducation spécialisée qui se soucie de faire sa part pour le mieux-être de chacun et de l’environnement. Elle s’est impliquée lors de son passage au secondaire et continue au collégial et au communautaire : comité environnement, activités thématiques et ponctuelles, concours photos, Guignolée, Centre d’action bénévole, Défi Gosford, etc. Elle rayonne par sa bonté et sa bienveillance.