Quelque 5,4 M$ pour rénover l’école primaire de Saint-Benjamin

Un montant de 5,4 millions de dollars sera investi pour transformer et moderniser, au cours des prochains mois, l’école primaire la Tourterelle de Saint-Benjamin.

L'annonce a été faite en conférence de presse en fin d'après-midi hier, devant l'établissement même, par le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, et la directrice générale adjointe du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemins (CSSBE), Karina Roy.

Le ministère de l’Éducation injectera 3 337 496 $ dans le projet alors que le CSSBE comblera la différence.

Les travaux, qui débuteront au cours de l'été, viseront le remplacement complet de l'enveloppe extérieure du bâtiment, la reconstruction et le réaménagement du service de garde, l'ajout de vestiaires et d'un bureau au gymnase ainsi que le réaménagement de la cour d'école. On espère que le chantier sera terminé pour le congé de mars 2023 mais cela n'est pas un date ferme, a signifié Karina Roy.

À la rentrée scolaire de septembre 2022, les élèves de l'école — ils sont près d'une centaine, incluant la maternelle, a fair savoir le directeur Alain Roy, seront déplacés temporairement vers l'école Notre-Dame de Lac-Etchemin. À cet endroit, ils occuperont les espaces autrefois fréquentés par des étudiants de niveau secondaire.

Les modalités de transport des jeunes entre les deux localités restent à finaliser et une soirée d'information est prévue la semaine prochaine avec les parents pour partager le fonctionnement de celui-ci.