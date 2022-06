L'Ordre de l'excellence en éducation remis à Normand Lessard

Six étudiants du Cégep Beauce-Appalaches provenant des trois campus ont reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse 2022 pour leur implication, leur réussite, leur engagement bénévole soutenu, leur attitude inspirante et leur rayonnement positif. « Voir ces étudiants s’impliquer dans leur milieu de vie et collaborer aux différents ...