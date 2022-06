Quoi de mieux que de mettre en pratique les sciences pour mieux les comprendre? C'est dans cet objectif que les élèves de l’école Notre-Dame-du-Rosaire de Saint-Benoît-Labre ont procédé hier au lancement de fusées en papier, fabriquées par leurs soins.

Ils devaient également relever des données pour parfaire leurs expériences avec des calculs mathématiques reliés à la distance parcourue par leur fusée.

Le projet Système D, présenté par l'organisme à but non lucratif Les Assisdus, a pour objectif de développer un peu d'intérêt pour les sciences. Les enseignants peuvent inclure les mathématiques, l'art et le français à cette activité.

« Des fois, en tant qu'enseignant, ce n'est pas facile de faire des projets scientifiques d'ampleur comme ça, tandis que là ça arrive tout monté, ils ont juste a suivre la procédure », d'expliquer Véronique Savard, secrétaire aux Assidus.

Ainsi, les élèves devaient fabriquer leur fusée eux-mêmes en suivant un processus. Ils ont dû lire et respecter les étapes pour s'assurer que leur bolide respecte les dimensions. Les élèves ont aussi pu les décorer à leur façon.

« Ils ont aussi appris sur les différentes sortent de fusées, l'historique des fusées, les angles de tir et leur impact, etc. », d'ajouter Mme Savard.

Ce projet touche l’ensemble des élèves du Centre de services scolaires Beauce-Etchemin (CSSBE) et celui des Appalaches. Il vise les élèves de 5e et 6e année du primaire ainsi que ceux du premier cycle du secondaire. Au total, 25 écoles participent cette année à cette activité, soit 1700 élèves du CSSBE.