Un total de 10 000 $ en bourses pour des étudiantes du CUA

La Fondation de la Corporation des services universitaires en Chaudière-Appalaches (FCSUCA) a remis à plusieurs étudiantes du Centre universitaire des Appalaches (CUA) des bourses d’études totalisant 10 000 $.

« Par le biais de ces bourses, la Fondation est fière d’encourager les étudiants à poursuivre des études universitaires à temps plein sur le territoire de la Chaudière-Appalaches et de faire la promotion des études à temps partiel pour les personnes sur le marché du travail. Nous sommes conscients des efforts soutenus que les étudiants doivent fournir et nous sommes heureux de les appuyer dans leur cheminement », a mentionné. la présidente de la Fondation, Louise Isabel, au moment de l'annonce par voie de communiqué de presse.

Voici la liste des récipiendaires dans les différentes catégories:

Bourses pour les étudiants d’un programme offert à temps plein

Cynthia Boutin - Beauceville

Excellence – Baccalauréat en éducation au préscolaire et en enseignement au primaire.

Audrey Bergeron - Saint-Benjamin

Persévérance – Baccalauréat en éducation au préscolaire et en enseignement au primaire.

Madeleine Larivière - Saint-Georges

Persévérance – Baccalauréat en sciences infirmières, cheminement DEC-BAC.

Cindy Baillargeon - Saint-Benoît-Labre

Persévérance – Baccalauréat en sciences infirmières, cheminement DEC-BAC.

Bourses pour les étudiants d’un programme offert à temps partiel

Kathy Légaré - Saint-Sylvestre

Excellence – Certificat en gestion des ressources humaines.

Sandra Roy - Saint-Victor

Persévérance – Certificat en trouble du spectre de l’autisme.

Amélie Grégoire - Thetford Mines

Persévérance – Certificat en gestion des ressources humaines.

Marie-Lyse Dubord - Saint-Simon-Les-Mines

Persévérance – Certificat en gestion des ressources humaines.

Bourse Coup de cœur du jury

Marie-Pier Boutin, de Saint-Benoît-Labre

Baccalauréat en éducation au préscolaire et en enseignement primaire.

Notons que le CUA est présent dans la région depuis près de 30 ans et qu’il a remis plus de 2 800 diplômes à des étudiants du territoire. Présentement, six différents programmes sont offerts pour environ 250 étudiants. Plus d’une vingtaine de formations aux entreprises sont également offertes chaque année, ce qui représente près de 200 inscriptions.