Reconnaissance des acquis par les services aux entreprises du CSSBE

Les Services aux entreprises du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) continuent d’innover dans le domaine de la formation continue en offrant aux travailleuses et aux travailleurs de la région la possibilité de réaliser la démarche de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) en entreprise.

Ce service leur permet d’obtenir un diplôme relié à leur métier.

Vingt personnes obtiendront leur DEP en Fabrication de structures métalliques et métaux ouvrés

Depuis janvier 2022, les Services aux entreprises collaborent avec Beauce-Atlas où vingt assembleurs de charpentes métalliques ont entrepris la démarche de RAC pendant leurs heures de travail tout en étant rémunérés. Cette démarche vise les adultes qui ont déjà de l’expérience et des connaissances dans un métier. Peu importe le nombre d’années d’expérience, ce qui est important, c’est la capacité à faire le métier.

Pour l’entreprise s’impliquant dans ce processus, les retombées sont nombreuses à commencer par la rétention et le développement des habiletés du personnel. La mise en place d’une culture de formation développe également le sentiment d’appartenance et favorise un climat de travail stimulant.

Pour les travailleurs, ils ont l’occasion de faire reconnaître leur expérience et leurs connaissances en continuant de travailler. Une fois la démarche terminée, ils obtiendront leur diplôme d’études professionnelles (DEP) en Fabrication de structures métalliques et métaux ouvrés qui leur permettra de répondre aux exigences de leur métier. Ils pourront également accéder à des avancements professionnels. De cette cohorte, six candidats obtiendront leur DEP en juin 2022, tandis que les autres termineront le processus en septembre.

Selon M. Guillaume Smith, conseiller pédagogique pour les Services aux entreprises du CSSBE et responsable de ce projet, les participants en retirent une grande fierté : « Pour les candidats, la démarche de RAC en entreprise est facilitante et leur permet de développer leur plein potentiel. La plupart mentionnent aussi que leur persévérance a un grand rayonnement auprès de leur famille. »