Don de 50 000 $ pour le campus de Sainte-Marie

La Fondation du Cégep Beauce-Appalaches a reçu jeudi un don de 50 000 $ de l’entreprise duBreton, pour le campus Sainte-Marie.

Pour souligner l’impact de ce don, la cafétéria portera le nom duBreton pour les 10 prochaines années, en plus d’une mention sur le tableau de reconnaissance situé dans le hall d’entrée. L’entreprise spécialisée en production de porc biologique a choisi de s’associer à la Fondation du Cégep pour soutenir la persévérance et la réussite scolaire et assurer le développement du campus de Sainte-Marie.

« La donation de duBreton est l’une des contributions majeures de nos partenaires pour soutenir le développement du Cégep à Sainte-Marie, a mentionné le président de la Fondation, René Allen. L’argent recueilli servira à encourager la réussite scolaire de nos jeunes et à soutenir la croissance des programmes d’études qui y sont offerts. C’est aussi une preuve certaine du soutien de notre communauté d’affaires qui continue de voir le campus Sainte-Marie comme un investissement pour l’avenir de la région. »

« Le savoir, c’est le pouvoir. Les possibilités sont infinies pour ceux qui sont préparés en savoir, en attitude et en condition physique pour pouvoir les voir, les reconnaître. L’apprentissage constant doit devenir un mode de vie, qui ne se termine pas avec l’obtention d’un diplôme. Notre partenariat avec une institution d’enseignement était naturel pour duBreton », a fait valoir Lucien Breton, président du conseil d’administration de l'entreprise.

Ce don s’inscrit dans l’initiative de la campagne de levée de fonds 2016-2017 pour soutenir la croissance du campus de Sainte-Marie. Avec plus d’un million de dollars amassés et un objectif largement dépassé, la Fondation a permis ces dernières années au Cégep Beauce-Appalaches de mettre en place de nombreux projets d’accroissement du campus dans l’objectif d’y accueillir prochainement plus de 500 étudiants.