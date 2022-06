Une mention d'honneur pour l'enseignant Mario Doyon

Faire briller nos finissantes et finissants! Le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) est heureux de se joindre au Réseau québécois pour la réussite éducative, à Alloprof et à Télé-Québec pour souligner la Journée des finissants qui a lieu ce 17 juin. Le CSSBE tient particulièrement à mettre en lumière la persévérance et ...