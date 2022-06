Spectre de l’autisme: des élèves créent du matériel pédagogique adapté

Pour une deuxième année consécutive, la classe d’élèves en Formation menant à un métier semi-spécialisé (FMS) de la polyvalente de Saint-Georges a créé du matériel adapté pour les élèves vivant avec un trouble du spectre de l’autisme de la classe COM de l’école primaire l’Éco-Pin.

Les élèves ont conçu et imprimé en 3D les personnages des livres d’histoire de la classe COM afin que les enfants puissent travailler plus concrètement ces histoires.

Le projet initié par Marie-Claude Poulin, enseignante en adaptation scolaire, et Marie-Claude Laflamme-Bérubé, responsable du Krëolab, impliquait les élèves en FMS dans toutes les étapes de la création, leur permettant ainsi de nourrir et de soutenir leur apprentissage.

Complètement intégrateur, ce projet a aussi permis aux deux classes de se rencontrer lors de la remise des personnages. Les élèves en FMS ont donc été sensibilisés et informés au sujet de l'autisme et ont pu constater à quel point leur projet a plu à la classe COM. Leur rencontre s’est terminée par un dîner pique-nique où une belle complicité entre tous les élèves, jeunes et adolescents, s’est sentie.

« En plus d’apporter une grande fierté à nos élèves en adaptation scolaire, le projet était un beau défi pour eux. Nous avons constaté une grande amélioration de leur habileté avec les outils technologiques. Nous sommes très fières d’eux », ont souligné les deux instigatrices du projet.