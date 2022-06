Québec verse 53 000 $ pour une nouvelle cour d’école à Saint-Honoré-de-Shenley

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, vient d’annoncer par voie de communiqué de presse une contribution de 53 000$ du gouvernement du Québec pour la réalisation d’une toute nouvelle cour à l’école primaire Saint-Thérèse de Saint-Honoré-de-Shenley.

Le projet vise le réaménagement complet de la cour d’école et l’acquisition de nouvelles infrastructures soit la construction d’un terrain synthétique, des balançoires et des paniers de basketball. La construction d’un cabanon et d’une zone de jeux de sable est également prévue.

Cet appui financier s’inscrit dans le cadre du volet Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité. Des sommes individuelles de 1000 $ du député Poulin, de 1000$ du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge et de 1000 $ du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, viennent s’ajouter au montant.

Les travaux sont prévus en 2023.

PHOTO — Le maire de Saint-Honoré-de-Shenley, Dany Quirion, le député de Beauce Sud, Samuel Poulin, la directrice de l’école primaire de Saint-Honoré-de-Shenley, Marilyne Goulet, la conseillère municipale, Karine Champagne et l’enseignant responsable du projet, Frédéric Leclerc.