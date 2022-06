Isabelle Gilbert nommée directrice générale adjointe du CSSBE

En séance régulière hier soir, le conseil d’administration du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) a nommé Isabelle Gilbert comme nouvelle directrice générale adjointe de l'organisme. Elle succède à Suzie Lucas.

Mme Gilbert détient un baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire ainsi qu’un diplôme de 2e cycle en administration scolaire. Elle a enseigné au CSSBE pour ensuite occuper les fonctions de directrice d’école pendant huit ans. Elle deviendra ensuite directrice adjointe à l’adaptation scolaire des Services éducatifs en 2018, puis sera promue à la direction de ce même service en 2021.

Comme directrice générale adjointe, elle sera, entre autres, appelée à accompagner les directions d’écoles secondaires et des centres de formation professionnelle et d’éducation des adultes, en plus de superviser le déploiement des communautés d’apprentissage professionnelles (CAP). De plus, elle participera activement à l’atteinte des objectifs visés par le Plan d’engagement vers la réussite.

« Son expertise auprès des élèves à défi et sa créativité pédagogique viendront bien compléter l’équipe de la direction générale », a souligné le directeur général du CSSBE, Fabien Giguère.

Contrats octroyés

Par ailleurs, deux contrats de construction d'importance ont été octroyés hier par les administrateurs du CSSBE.

D'abord, c'est l'entrepreneur Construction Pierre Blouin inc. qui a présenté la soumission la plus avantageuse suite à l'appel d'offres, avec une proposition de 26 970 500 $ pour la construction de la nouvelle école primaire Maribel 2.0 de 21 classes et du centre administratif à Sainte-Marie-de-Beauce.

Ensuite, l'agrandissement, la réfection de l’enveloppe extérieure, la mise aux normes des escaliers extérieurs et le remplacement de la chaussée de l'école La Tourterelle de Saint-Benjamin seront exécutés par le Groupe Excel S. M. inc. au montant de 4 826 599 $.

Enfin, le conseil d’administration du CSSBE acheminera au ministère de l'Éducation une demande de démolition de la portion en zone inondable de l’école l’Accueil de Scott. Si elle est acceptée, les démarches pour la démolition seront ensuite entreprises.

L'étape suivante sera de demander au conseil d’administration, lors d’une autre séance, de céder le bâtiment restant, qui comprend un gymnase, un vestiaire et deux classes, à la municipalité de Scott.

Rappelons que la construction de la nouvelle école l'Accueil vient d'être complétée au coût de 29 M$. Le bâtiment sera prêt à accueillir, à la rentrée scolaire de septembre, ses quelque 260 élèves dans 21 classes.